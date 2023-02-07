Son dakika: CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Kahramanmaraş depremi üzerinden oy devşirme seansı! AFAD'ı hedef aldılar

Bugün yine hedefleri AFAD'dı. Gece gündüz durmadan çalışan AFAD için CHP Parti Meclisi Üyesi CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yeni bir iftirada bulundu. Nazlıaka, "AFAD'ın önünde birçok gönüllü var. Öylesine büyük bir koordinasyonsuzluk var ki onları kapının önünde bekletiyorlar. Bir su istediklerinde o su bile esirgenmiş" dedi.

OY DEVŞİRME MOD ON!

Öte yandan oy devşirmeyi de unutmayan Nazlıaka, devletin ve AFAD'ın mücadelesini değersizleştirip "Az önce AFAD'la yapılan toplantıdaydık. Orada sizin de bahsettiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumla bir toplantı gerçekleştirildi. Yaşanılan sorunlara değinildi. Doğal gazın olmaması çok büyük bir problem. Birçok fırın doğal gazla çalıştığı için ekmek üretilemiyor. Vatandaşlarımız aç. CHP'li belediyeler neyse ki hızlı. TIR'lar yola çıktı" ifadelerini kullandı.