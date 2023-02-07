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    • 07.02.2023 12:11
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    • 07.02.2023 12:38
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    Son dakika: CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Kahramanmaraş depremi üzerinden oy devşirme seansı! AFAD'ı hedef aldılar

    Türkiye Kahramanmaraş'taki depremin ardından yastayken troll medyalarıyla başlattıkları algı operasyonlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “AFAD’dan randevu istedim, dönüş olmadı, nedenini biliyorum” iması eklenmişti. Bugün CHP'nin hedefi yine AFAD'dı. Gece gündüz durmadan çalışan AFAD için CHP Parti Meclisi Üyesi CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yeni bir iftirada bulundu. Nazlıaka, “AFAD'ın önünde birçok gönüllü var. Öylesine büyük bir koordinasyonsuzluk var ki onları kapının önünde bekletiyorlar. Bir su istediklerinde o su bile esirgenmiş” dedi. Öte yandan oy devşirmeyi de unutmayan Nazlıaka, devletin ve AFAD’ın mücadelesini değersizleştirip "Vatandaşlarımız aç. CHP’li belediyeler neyse ki hızlı. TIR’lar yola çıktı” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP’li isimden deprem üzerinden oy devşirme seansı!

    Türkiye dün Kahramanmaraş'ta saat 04:17'de meydana gelen 7,7'lik depremle felaketi yaşadı.

    Depremin ilk anından itibaren Başkan Erdoğan'ın talimatıyla devlet teyakkuza geçti.

    14 bakan, depremden etkilenen 10 ilde görevlendirildi. Öte yandan AFAD ekipleri vakit kaybetmeden bölgeye hareket edip enkaz altında kalan vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına başladı.

    Son bir asırda yaşanan en büyük felaket olan Kahramanmaraş depreminde binlerce kişi hayatını kaybetti on binlerce kişi yaralandı.

    ÜLKELER SEFERBER OLDU
    Kahramanmaraş'taki felaketin ardından birçok ülke yardım ekiplerini Türkiye'ye gönderdi.

    Tüm bunlar yaşanırken depremin 2. Gününde de CHP'den algı operasyonu serisine devam edildi.

        AFAD İLE ALIP VEREMEDİKLERİ VAR!
        Dün troll medyalarıyla başlattıkları algı operasyonlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "AFAD'dan randevu istedim, dönüş olmadı, nedenini biliyorum" iması eklenmişti.

        Bugün yine hedefleri AFAD'dı. Gece gündüz durmadan çalışan AFAD için CHP Parti Meclisi Üyesi CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yeni bir iftirada bulundu. Nazlıaka, "AFAD'ın önünde birçok gönüllü var. Öylesine büyük bir koordinasyonsuzluk var ki onları kapının önünde bekletiyorlar. Bir su istediklerinde o su bile esirgenmiş" dedi.

        OY DEVŞİRME MOD ON!
        Öte yandan oy devşirmeyi de unutmayan Nazlıaka, devletin ve AFAD'ın mücadelesini değersizleştirip "Az önce AFAD'la yapılan toplantıdaydık. Orada sizin de bahsettiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumla bir toplantı gerçekleştirildi. Yaşanılan sorunlara değinildi. Doğal gazın olmaması çok büyük bir problem. Birçok fırın doğal gazla çalıştığı için ekmek üretilemiyor. Vatandaşlarımız aç. CHP'li belediyeler neyse ki hızlı. TIR'lar yola çıktı" ifadelerini kullandı.

        CHP'Lİ BELEDİYELERİ ARAMADI YALANI
        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Deprem sonrası birçok ilde yıkılan binalar olduğu bildirildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

            İçişleri Bakanlığı alarm seviyesinin 4 olduğunu ve bunun uluslararası yardımı da içeren bir alarm olduğunu ilan etti.

            Tüm spor müsabakaları iptal edilirken YÖK 10 ilde ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

            Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2323 kişinin yaralandığını bildirdi.

            Devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçti. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar felaket bölgesine hareket etti.

            Erdoğan 9 ilin vali ve belediye başkanları ile tek tek görüştü.

            YAZIKLAR OLSUN SİZE! TÜRKİYE YASTAYKEN ONLAR ALGI PEŞİNDEYDİ

            Türkiye yastayken CHP'nin yalan organları Sözcü, Diken, HALK TV, KRT, Duvar ve İYİ Parti'nin maşası Yeniçağ algı operasyonuna soyundu.

                Dünya acil koduyla alarma geçerken, tüm liderlerden yardım ve taziye mesajı gelirken söz konusu gazeteler Başkan Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri aramadığını iddia etti.

                Ancak Başkan Erdoğan, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş da dahil olmak üzere depremden etkilenen tüm belediyelerin başkanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

                AYRIMCILIK DİYE VERDİLER

                Utanmadan bir de ayrımcılık diye veren CHP'nin fondaş medyası şu ifadeleri kullandı:

                Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem zamanı bile ayrımcılık yaparak, depremde zarar gören illerden CHP'li başkanları aramadı.

                    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

                    Türkiye'nin en acı gününde bile algı operasyonu yapan CHP'li medyaya sosyal medyadan büyük tepki geldi.

                    İşte o tepkilerin bazıları:

                    Millet ekran başında çaresizce ağlıyor, Sözcü siyasi propaganda peşinde. 1 gün bekleseydiniz bari! Yuh

                    Daha az önce Adana Büyükşehir belediye başkanı aradığını dedi canlı bağlandı bir tv ye. Bırakın bu siyaseti bıktık sizlerden hem sizden hem de karşı görüşünüzden. Deprem oldu en az 20.000 ölü olacak.

                        Yapmayın ya ben ona oy vermemiş biri olarak yazıyorum şimdi Zeydan Karalarla görüştü siyaset zamanı değil kendinize gelin

                        Bugün siyaset yapmanın günü değil. Bir ve beraber olmanın günü. Onlarca can enkaz altında, birçok ihtiyaç var bölgelerde. Kış ayındayız. Ülkemizin başına gelen bu felaket için daha duyarlı olmanızı ve daha faydalı haber yapmanızı tavsiye ederim!

                        Evet bu olmadı ve yakışmadı sözcü, Bi okurunuz olarak çok üzücü lütfen geri çekin haberi
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