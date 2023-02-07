Son dakika: CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Kahramanmaraş depremi üzerinden oy devşirme seansı! AFAD'ı hedef aldılar

Türkiye dün Kahramanmaraş'ta saat 04:17'de meydana gelen 7,7'lik depremle felaketi yaşadı.
Depremin ilk anından itibaren Başkan Erdoğan'ın talimatıyla devlet teyakkuza geçti.
14 bakan, depremden etkilenen 10 ilde görevlendirildi. Öte yandan AFAD ekipleri vakit kaybetmeden bölgeye hareket edip enkaz altında kalan vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Son bir asırda yaşanan en büyük felaket olan Kahramanmaraş depreminde binlerce kişi hayatını kaybetti on binlerce kişi yaralandı.
ÜLKELER SEFERBER OLDU
Kahramanmaraş'taki felaketin ardından birçok ülke yardım ekiplerini Türkiye'ye gönderdi.
Tüm bunlar yaşanırken depremin 2. Gününde de CHP'den algı operasyonu serisine devam edildi.