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    • 06.02.2023 20:34
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    • 06.02.2023 20:40
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    MSB o görüntüyü paylaştı: Mehmetçik Gaziantep Nurdağı'nda bir çocuğu enkazdan kurtardı

    Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen deprem Türkiye'nin yüreğini yaktı. Devlet ve millet el ele sahada mücadelesini sürdürürken kahraman Mehmetçik enkaz altından küçük bir çocuğu kurtardı. MSB o anın görüntüsünü "Gaziantep Nurdağı’nda güzeller güzeli bir evladımız daha hayata tutundu." ifadeleriyle paylaştı.

    takvim.com.tr
    MSB o görüntüyü paylaştı: Mehmetçik Gaziantep Nurdağı’nda bir çocuğu enkazdan kurtardı

    Milli Savunma Bakanlığı Gaziantep Nurdağı'nda enkazdaki bir çocuğun Mehmetçik tarafından kurtarıldığını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, devletin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşların yardımına koşan Mehmetçiğin, Gaziantep Nurdağı'nda enkazdaki bir çocuğu daha sağ salim çıkardığı belirtildi.

    MSB o anın fotoğrafını Twitter üzerinden paylaştı.

    Yapılan açıklamada, "Gaziantep Nurdağı'nda güzeller güzeli bir evladımız daha hayata tutundu. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları tüm gücüyle omuz omuza mücadeleye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

    Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'ların, hasar ve zayiatın tespiti ile arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

    MEHMETÇİK SAHADA
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına komando taburları dahil toplam 3 bin 500 personelin katıldığını belirterek, "A400m nakliye uçakları dahil 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Gaziantep ve Adana'ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 73 sorti destek uçuşu gerçekleştirildi. Ayrıca afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için 2 Akıncı TİHA görevlendirildi" dedi.

        FOX TV'DE MEHMETÇİK HEDEF ALINMIŞTI
        CHP'ye yakınlığıyla bilinen FOX TV'nin canlı yayınında 7.7 ve 7.6'lık depremler üzerinden Mehmetçik hedef alınmıştı.

        Sunucu Burak Birsen'in konuğu Nasuh Mahruki, "Bizim ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Oturuyorlar yerinde" diyerek Mehmetçik'in sahaya inmediğini ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermediğini ileri sürdü.

        Sunucu Birsen de Mahruki'yi doğrulayarak, "Neden Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sorumluluğu üstlenmiyor" ifadelerini kullanmış tam o anda ise ekranda Malatya'daki askerlerin halka yardım ettiği anlar görülmüştü.

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