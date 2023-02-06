Orta Doğu ülkelerinden Türkiye'ye hava köprüsü! 14 ülke arama, kurtarma ve insani yardım ekipleri göndereceklerini duyurdu





KATAR

Katar haber ajansına göre, Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye bir hava köprüsü kurulması talimatı verdi. Hava köprüsüyle ilk olarak Uluslararası Katar Arama ve Kurtarma Grubundan bir ekip gelecek. Bir meydan hastanesi, insani yardımlar ve kış şartlarıyla mücadele malzemeleri ve çadırlar getirilecek.