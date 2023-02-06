Orta Doğu ülkelerinden Türkiye'ye hava köprüsü! 14 ülke arama, kurtarma ve insani yardım ekipleri göndereceklerini duyurdu

Orta Doğu'dan 12'si Arap ülkesi, olmak üzere toplam 14 ülke, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilerinin hafifletilmesi için Türkiye'ye arama, kurtarma ve insani yardım ekipleri göndereceklerini duyurdu.
KATAR
Katar haber ajansına göre, Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye bir hava köprüsü kurulması talimatı verdi. Hava köprüsüyle ilk olarak Uluslararası Katar Arama ve Kurtarma Grubundan bir ekip gelecek. Bir meydan hastanesi, insani yardımlar ve kış şartlarıyla mücadele malzemeleri ve çadırlar getirilecek.
KUVEYT
Kuveyt haber ajansı Kuna'nın verdiği bilgiye göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatıyla, Türkiye'ye depremle mücadele için yardım malzemeleri ve tıbbi ekipler için benzeri bir hava köprüsü kurulacak.