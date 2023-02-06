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    • 07.02.2023 00:36
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    • 07.02.2023 00:47
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    Kahramanmaraş'ta umudun görüntüsü! 19 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı: "Allah devletimizden polisimizden razı olsun"

    Türkiye, bugün "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlabilecek bir deprem ile karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. 2300'den fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi, binlercesi yaralandı. Kahramanmaraş'ta 19 saat sonra enkazın altından sağ çıkarılan kadın, 99 depremini de yaşadığını belirterek "Allah razı olsun polisimizden. Allah razı olsun devletimizden" dedi.

    takvim.com.tr
    19 saat sonra enkazdan çıktı: Allah razı olsun...

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Gelen son bilgiler doğrultusunda can kaybı 2379 olarak açıklandı.



    Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller şöyle;

    Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.



    19 SAAT SONRA MUCİZE: HERKESE EL SALLADI
    Deprem sonrası Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazı altından 19 saat sonra çıkarılan genç kız herkese el salladı.

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde bulunan Osman Ağa Apartmanı, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası çöktü. Çöken binanın altında kalanların kurtarılmış için enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

    Gün içerisinde çıkarılan 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.




    "ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"
    Kahramanmaraş'ta bir mucize daha yaşanırken enkaz altında bulunan kadın tam 19 saat sonra kurtarıldı.

    Kahramanmaraş'ta 19 saat sonra mucize! Enkaz altından çıkartılan vatandaş konuştu



    Enkaz altından çıkan talihsiz kadın "Allah razı olsun polisimizden. Allah razı olsun devletimizden" dedi. Yaralı olarak enkaz altından çıkartılan vatandaş ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
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    Haberler Güncel Kahramanmaraş'ta umudun görüntüsü! 19 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı: "Allah devletimizden polisimizden razı olsun"
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