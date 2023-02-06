Kahramanmaraş'ta umudun görüntüsü! 19 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı: "Allah devletimizden polisimizden razı olsun"







"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Kahramanmaraş'ta bir mucize daha yaşanırken enkaz altında bulunan kadın tam 19 saat sonra kurtarıldı.







Enkaz altından çıkan talihsiz kadın "Allah razı olsun polisimizden. Allah razı olsun devletimizden" dedi. Yaralı olarak enkaz altından çıkartılan vatandaş ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.