Kahramanmaraş'ta umudun görüntüsü! 19 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı: "Allah devletimizden polisimizden razı olsun"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Gelen son bilgiler doğrultusunda can kaybı 2379 olarak açıklandı.
Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller şöyle;
Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.
19 SAAT SONRA MUCİZE: HERKESE EL SALLADI
Deprem sonrası Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazı altından 19 saat sonra çıkarılan genç kız herkese el salladı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde bulunan Osman Ağa Apartmanı, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası çöktü. Çöken binanın altında kalanların kurtarılmış için enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Gün içerisinde çıkarılan 10 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.
"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"
Kahramanmaraş'ta bir mucize daha yaşanırken enkaz altında bulunan kadın tam 19 saat sonra kurtarıldı.
Enkaz altından çıkan talihsiz kadın "Allah razı olsun polisimizden. Allah razı olsun devletimizden" dedi. Yaralı olarak enkaz altından çıkartılan vatandaş ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.