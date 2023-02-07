Kasapoğlu deprem bölgelerinde vatandaşların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisleri paylaştı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem bölgelerinde vatandaşların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisleri paylaştı.
07.02.2023 00:13 - Son Güncelleme: 07.02.2023 00:15
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem bölgelerinde vatandaşların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisleri paylaştı.
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