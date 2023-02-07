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Haberler Güncel Kasapoğlu deprem bölgelerinde vatandaşların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisleri paylaştı

Kasapoğlu deprem bölgelerinde vatandaşların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisleri paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem bölgelerinde vatandaşların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisleri paylaştı.

07.02.2023 00:13 - Son Güncelleme: 07.02.2023 00:15
Kasapoğlu deprem bölgelerinde vatandaşların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisleri paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem bölgelerinde vatandaşların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisleri paylaştı.

HATAY

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kasapoğlu deprem bölgelerinde vatandaşların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisleri paylaştı

GAZİANTEP

Kasapoğlu deprem bölgelerinde vatandaşların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisleri paylaştı

ŞANLIURFA

Kasapoğlu deprem bölgelerinde vatandaşların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisleri paylaştı

KİLİS

Kasapoğlu deprem bölgelerinde vatandaşların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisleri paylaştı

ADANA

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