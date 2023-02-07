TCG İskenderun gemisi depremde yaralananları Hatay'dan Mersin'e taşıdı

BAKAN AKAR DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgedeki yaralılarımızın hastanelerdeki hasardan dolayı burada bakımlarının mümkün olmayacağını düşünerek bizim TCG İskenderun gemisini görevlendirmek suretiyle, bu gece İskenderun Limanı'na yanaşacak. Ve buradaki bütün yaralıların en kısa zamanda Mersin'deki daha donanımlı hastaneye sevkini mümkün kılacağız." açıklamasında bulunmuştu.



