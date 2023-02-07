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TCG İskenderun gemisi depremde yaralananları Hatay'dan Mersin'e taşıdı

Türkiye, bugün "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlanabilecek bir deprem ile karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Öte yandan TCG İskenderun gemisi, yaralıları Mersin'e ulaştırmak için Hatay İskenderun Limanı'na geldi.

07.02.2023 03:41 - Son Güncelleme: 07.02.2023 03:44
TCG İskenderun depremde yaralananları Hatay’dan Mersin’e taşıdı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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TCG İskenderun depremde yaralananları Hatay’dan Mersin’e taşıdı

10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Gelen son bilgiler doğrultusunda can kaybı 2379 olarak açıklandı.

TCG İskenderun depremde yaralananları Hatay’dan Mersin’e taşıdı

ASKERİ GEMİYLE YARALI TAHLİYESİ
TCG İskenderun gemisi, yaralıları Mersin'e ulaştırmak için Hatay İskenderun Limanı'na geldi.

TCG İskenderun depremde yaralananları Hatay’dan Mersin’e taşıdı

BAKAN AKAR DUYURMUŞTU
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgedeki yaralılarımızın hastanelerdeki hasardan dolayı burada bakımlarının mümkün olmayacağını düşünerek bizim TCG İskenderun gemisini görevlendirmek suretiyle, bu gece İskenderun Limanı'na yanaşacak. Ve buradaki bütün yaralıların en kısa zamanda Mersin'deki daha donanımlı hastaneye sevkini mümkün kılacağız." açıklamasında bulunmuştu.

TCG İskenderun depremde yaralananları Hatay’dan Mersin’e taşıdı

İşte kare kare tahliye anları;

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