A Haber görüntüledi! 5 yaşındaki Kumsal bebek 17 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı: "Susadım, yoruldum"
Türkiye, bugün "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlabilecek bir deprem ile karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Zamanla yarış sürerken mucize kurtuluş haberleri de peşi sıra geldi. A Haber - ATV ekibi, 5 yaşındaki Kumsal'ın enkaz altından 17 saat sonra çıkarılışına saniye saniye görüntüledi.
07.02.2023 01:58 - Son Güncelleme: 07.02.2023 02:15
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Gelen son bilgiler doğrultusunda can kaybı 2379 olarak açıklandı.
Afet bölgesi olan Kahramanmaraş'tan anbean yayın A Haber - ATV ekibi, 5 yaşındaki Kumsal'ın enkaz altından 17 saat sonra çıkarılışına saniye saniye görüntüledi.