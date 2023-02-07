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A Haber görüntüledi! 5 yaşındaki Kumsal bebek 17 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı: "Susadım, yoruldum"

Türkiye, bugün "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlabilecek bir deprem ile karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Zamanla yarış sürerken mucize kurtuluş haberleri de peşi sıra geldi. A Haber - ATV ekibi, 5 yaşındaki Kumsal'ın enkaz altından 17 saat sonra çıkarılışına saniye saniye görüntüledi.

07.02.2023 01:58 - Son Güncelleme: 07.02.2023 02:15
A Haber görüntüledi! 5 yaşındaki Kumsal bebek 17 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı: Susadım, yoruldum

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Gelen son bilgiler doğrultusunda can kaybı 2379 olarak açıklandı.

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A Haber görüntüledi! 5 yaşındaki Kumsal bebek 17 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı: Susadım, yoruldum

7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Devletin tüm kurumları ve yerel yönetimlerin yanında sivil kurtarma ekipleri, jandarma, polis ve Mehmetçik kurtarma çalışmalarına koştu.

A Haber görüntüledi! 5 yaşındaki Kumsal bebek 17 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı: Susadım, yoruldum




10 ilde büyük bir özveri ile çalışmalar sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 gün milli yas kararı alındığını duyurdu.


A Haber görüntüledi! 5 yaşındaki Kumsal bebek 17 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı: Susadım, yoruldum

A HABER-ATV EKİBİ MUCİZEYİ GÖRÜNTÜLEDİ
Öte yandan deprem sonrası zamanla yarış sürerken enkaz altından mucize kurtuluş haberleri de peşi sıra geliyor.

A Haber görüntüledi! 5 yaşındaki Kumsal bebek 17 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı: Susadım, yoruldum

Afet bölgesi olan Kahramanmaraş'tan anbean yayın A Haber - ATV ekibi, 5 yaşındaki Kumsal'ın enkaz altından 17 saat sonra çıkarılışına saniye saniye görüntüledi.

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