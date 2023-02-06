Kahramanmaraş'ta deprem! Yaralılar İstanbul'a sevk edildi gönüllüler deprem bölgesine gidiyor

Havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Deprem bölgesinden gece saatlerinde İstanbul'a getirilen yaralılardan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 11 kişinin yoğun bakımdaki takiplerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralılardan, ikisinin 14 ve 16 yaşlarında çocuk olduğu öğrenildi. 16 yaşındaki çocuğun diyalize alınacağı kaydedildi. Çevik kuvvet polisi Servet Çelik'in (25) ise durumunun iyi olduğu ancak çoklu kırık ve travma nedeniyle ortopedi ve beyin cerrahi ekiplerince ameliyata alındığı öğrenildi. Yaralılardan üçünün entübe edildiği, hipotermik gelen yaralıların 'crush sendromu' nedeniyle diyalize ihtiyaç duyabileceği de vurgulandı.

HAKKINIZ ÖDENMEZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem bölgesine şu ana kadar 12 bin 752 personel ve AFAD gönüllüsünün sevk edildiğini duyurdu.