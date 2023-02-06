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    • 07.02.2023 01:17
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    • 07.02.2023 01:24
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    MSB açıkladı! Hatay'da 3 askerimiz depremde şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da 3 askerimizin şehit olduğunu bildirdi.

    3 askerimiz şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, Hatay'da Ulaştırma Uzman Çavuş Hakan Al, Piyade Er Mert Can Sümbül ve Piyade Er Eren Taşkın'ın şehit oldukları belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

    Fotoğrafta: Şehit Piyade Er Mert Can Sümbül

    Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile açıklama yaptı.

    Sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak çalışmalara başladıklarını belirten Akar, bunun ilk adımı olarak Bakanlıkta bir kriz merkezi oluşturduklarını hatırlattı.

    Kriz merkezinin, bütün bölgeye hakim bir şekilde koordinasyon ve çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Akar, bakanlıklarla yaptıkları çalışma sonucu, öncelikli ihtiyacın bir hava yardım koridoru teşkili olduğunu gördüklerini söyledi.

    Akar, A400M uçakları dahil 17 uçakla bir hava yardım koridoru oluşturduklarını ifade ederek, bu koridorda ayrıca ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere Akıncı TİHA'ların da görevlendirildiğini belirtti.

    Helikopterlerin de müsait olan bölgelerde kullanıldığını kaydeden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Hava yardım koridorunu kullanmak suretiyle uçaklarımızla ihtiyaç duyulan bütün personeli, AFAD, sağlık personelini söz konusu bölgelere ulaştırmak için büyük bir gayret gösterdik. Maalesef hava şartlarındaki olumsuzluk nedeniyle ve bazı hava meydanlarımızdaki depremin verdiği hasardan dolayı sıkıntılar olmakla beraber, şu ana kadar büyük bir gayretle arkadaşlarımız hava yoluyla ulaştırabilecekleri personel ve malzemeyi yerlerine ulaştırdılar. Ayrıca TSK bünyesindeki İnsani Yardım Tugayımız ve onun bünyesinde bulunan 8 adet Doğal Afet Kurtarma Timi ile Kıbrıs'ta ihtiyaç halinde kullanmak üzere bulundurduğumuz Doğal Afet Yardım Timi de şu anda bölgeye intikal etmiş bulunmakta ve çalışmalarını sürdürmektedir."

    "KIŞLALARDA YEMEK HAZIRLANDI"
    Hava şartlarının çok soğuk olması nedeniyle sıcak yemek dağıtımı için gayret gösterdiklerini belirten Akar, kışla mutfaklarında hazırlanan yemeklerin, yaklaşık 15 bin vatandaşa ulaştırıldığını söyledi.

    TSK'nın sefer stoklarında bulunan malzemelerden 25 seyyar mutfak, banyo ve tuvalet ünitelerini ilgili makamlara vererek kullanılmalarını sağladıklarını dile getiren Akar, şunları kaydetti:

        "Çadır ihtiyacı var. Bu bakımdan da Mehmetçik bu konuda, diğer konularda olduğu gibi çalışmalarını sürdürüyor ve alanda çadırların kurulmasını sağlıyor. Şehir Hastanesindeki hasardan dolayı ihtiyacı karşılamak üzere seyyar sahra hastanesinin bölgede kurulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda hizmete girecek ve biraz da olsa buradaki sıkıntıyı hafifletmeye gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra bölgedeki yaralılarımızın hastanelerdeki hasardan dolayı burada bakımlarının mümkün olmayacağını düşünerek, bizim TCG İskenderun gemisini görevlendirmek suretiyle, bu gece İskenderun Limanı'na yanaşacak. Ve buradaki bütün yaralıların en kısa zamanda Mersin'deki daha donanımlı hastaneye sevkini mümkün kılacağız."

        "BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERİLİYOR"
        Akar, Antakya bölgesinde 850-900 Mehmetçiğin vatandaşa yardım sağlamaya çalıştığını aktararak, Mehmetçiğin, valiliklerle görüşerek, verilen görevleri yerine getirmeye gayret ettiğini söyledi.

        Bu zor günlerde, milletin bağrından çıkan, "peygamber ocağı" olarak da bilinen TSK'nın büyük bir incelik ve fedakarlıkla vatandaşa yardımcı olabilmek için gayret sarf ettiğini vurgulayan Akar, Mehmetçiğin emeğini görmezden gelenlerin, duymayanların olduğunu, bunlardan, özür beklediklerini kaydetti.

        Akar, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, hep beraber, omuz omuza, olabildiğince çok vatandaşı enkazdan kurtarmak için çalışacaklarının altını çizdi.

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        Haberler Güncel MSB açıkladı! Hatay'da 3 askerimiz depremde şehit oldu
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