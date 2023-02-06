MSB açıkladı! Hatay'da 3 askerimiz depremde şehit oldu

Akar, A400M uçakları dahil 17 uçakla bir hava yardım koridoru oluşturduklarını ifade ederek, bu koridorda ayrıca ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere Akıncı TİHA'ların da görevlendirildiğini belirtti.

Helikopterlerin de müsait olan bölgelerde kullanıldığını kaydeden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava yardım koridorunu kullanmak suretiyle uçaklarımızla ihtiyaç duyulan bütün personeli, AFAD, sağlık personelini söz konusu bölgelere ulaştırmak için büyük bir gayret gösterdik. Maalesef hava şartlarındaki olumsuzluk nedeniyle ve bazı hava meydanlarımızdaki depremin verdiği hasardan dolayı sıkıntılar olmakla beraber, şu ana kadar büyük bir gayretle arkadaşlarımız hava yoluyla ulaştırabilecekleri personel ve malzemeyi yerlerine ulaştırdılar. Ayrıca TSK bünyesindeki İnsani Yardım Tugayımız ve onun bünyesinde bulunan 8 adet Doğal Afet Kurtarma Timi ile Kıbrıs'ta ihtiyaç halinde kullanmak üzere bulundurduğumuz Doğal Afet Yardım Timi de şu anda bölgeye intikal etmiş bulunmakta ve çalışmalarını sürdürmektedir."

"KIŞLALARDA YEMEK HAZIRLANDI"

Hava şartlarının çok soğuk olması nedeniyle sıcak yemek dağıtımı için gayret gösterdiklerini belirten Akar, kışla mutfaklarında hazırlanan yemeklerin, yaklaşık 15 bin vatandaşa ulaştırıldığını söyledi.

TSK'nın sefer stoklarında bulunan malzemelerden 25 seyyar mutfak, banyo ve tuvalet ünitelerini ilgili makamlara vererek kullanılmalarını sağladıklarını dile getiren Akar, şunları kaydetti: