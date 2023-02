Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Masanın ipleri sömürgecilerde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış törenine katıldı. Muhalefete sert mesajlar yolladı:

Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın'ın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var.

Ne diyor rahmetli; "Dirimizden korkmamalıydınız ama şimdi milletle ele ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir".

Biz milletimizin adını Yaslı Ada'ya çevirdiği bu yeri aldık Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Bizim CHP'den farkımız bu.

Türkiye Yüzyılı destanının sembolü olacağına inandığımız 14 Mayıs 2023'e varan uzun ve meşakkatli süreçte ödediğimiz her bedelin karşılığını alacağımız bir döneme giriyoruz.

Menderes'in aziz hatırasını kirletecek bir yüzsüzlükle onun "yeter söz milletindir" sloganına çökmeye çalışanlar var. Kim bu? Bay bay Kemal. İşte 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür.

Program diye millete sundukları metindeki vaatlerin çoğu ya tarafımızdan son 20 yılda yapılmış, ya zaten yapılmakta olan işler.

Bunlar, hazırladıkları program için Avrupa bize aferin diyecek diye övünenler iplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu da ikrar ediyorlar.

İşte buradan Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız. Kazanımları elden almayı başaramayacaksınız...







Erdoğan, meydanda toplanan on binlerce vatandaşa, "Aydın, ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşan küresel vesayetçilere ve maşalarına 14 Mayıs'ta bir kez daha yeter söz milletindir diyor muyuz?" sözleriyle seslendi.







MENDERES'İN MEMLEKETİNDEN 14 MAYIS MESAJI

Erdoğan, "Bu bay bay Kemal hangi yüzle kalkıp da utanmadan Menderes'e ait olan yeter söz milletindir ifadesine çöküyor. Bay Kemal rahmetliden sonra 'Yeter! Söz milletindir' sloganı bize aittir" dedi.



