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    • 04.02.2023 20:23
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    • 04.02.2023 20:48
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    Başkan Erdoğan'dan anlamlı jest! Gözyaşlarına boğulan genç kıza poşusunu hediye etti: "Ömrüm boyunca saklayacağım"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisini görünce gözyaşlarını tutamayan genç kızın sevgisini karşılıksız bırakmadı. Erdoğan, üzerine taktığı poşuyu genç kıza hediye etti. Poşuyu teslim alan kız ise gözyaşlarını tutamayarak büyük sevinç yaşadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan anlamlı jest!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nin ardından Nazilli ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANLAMLI JEST! | VİDEO İZLE

    Belediye Meydanı'ndan toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından kendisini görünce gözyaşlarını tutamayan Pınar Ersoy'a üzerine taktığı poşuyu hediye etti.

    Erdoğan'ın konuşması sırasında sesini duyurmak için yoğun çaba sarf eden Pınar Ersoy, konuşma sonunda çalan "Duyanlara duymayanlara" parçasını gözyaşlarıyla eşlik etti.




        Genç kızın sevgisini fark eden Başkan Erdoğan ise üzerine taktığı ve adının yazılı olduğu poşuyu hayranına hediye ederek sevgisine karşılık verdi.

        Poşuyu teslim alan Ersoy ise gözyaşlarını tutamayarak büyük sevinç yaşadı.

        "ÖMRÜM BOYUNCA SAKLAYACAĞIM"
        Hediye aldığı yağlığı ömrü boyunca saklayacağını ifade eden Pınar Ersoy, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Sanırım Cumhurbaşkanımız sevgimi hissetti. Ona sevgimi hissettirdim sanırım. Yanına gidemediğim için bana bunu gönderdi. Onu çok seviyorum hep kalbimde olacak ve bunu ömrüm boyunca saklayacağım" dedi.

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