Başkan Erdoğan'dan anlamlı jest! Gözyaşlarına boğulan genç kıza poşusunu hediye etti: "Ömrüm boyunca saklayacağım"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nin ardından Nazilli ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANLAMLI JEST! | VİDEO İZLE
Belediye Meydanı'ndan toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından kendisini görünce gözyaşlarını tutamayan Pınar Ersoy'a üzerine taktığı poşuyu hediye etti.
Erdoğan'ın konuşması sırasında sesini duyurmak için yoğun çaba sarf eden Pınar Ersoy, konuşma sonunda çalan "Duyanlara duymayanlara" parçasını gözyaşlarıyla eşlik etti.