Başkan Erdoğan Nazilli'de vatandaşlara hitap etti! Dikkat çeken pankart: "Oyunu bozalım gari efem"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'ın Nazilli ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan, 6'lı koalisyonun ortaklarından Ali Babacan'ın "Batı bize aferin diyecek" ifadelerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Batı size aferin desin bize milletim aferin diyecek" dedi. Meydanda 6+1'li koalisyona tepki gösteren pankartı gören Başkan Erdoğan, "Karşımda şöyle bir başka pankart var ne demişler "Önce Yassıada'da şimdi masada, 6'sı bir arada biri de masanın altında... Oyunu bozalım gari efemm" efeler oyunu bozmaya hazır myız?" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da yaptığı toplu açılış törenininin ardından Nazilli ilçesinde kendisini bekleyen vatandaşlara da hitap etti.
BAŞKAN ERDOĞAN NAZİLLİ'DE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ | VİDEO İZLE
6'lı koalisyonun üyelerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Batı bize aferin diyecek" açıklamalarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Size Batı aferin desin. Bize Ahmet, Mehmet, Ayşe'm evet diyecek. 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal ve arkadaşlarına bay bay diyor musunuz? Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmeliyorlar." dedi.
Başkan Erdoğan'ın Nazilli'de yaptığı açıklamanın satır başları:
Stattan buraya kadar cadde boyu Nazilli'yi ben bugün bir başka gördüm. Maşallah şu anda karşımdaki muhteşem katılımı görüyorum. Nazilli, 14 Mayıs'a farklı hazırlanıyor. Bugün burada Ege'mizin güzide merkezlerinden Nazilli'de sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.