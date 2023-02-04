Başkan Erdoğan Nazilli'de vatandaşlara hitap etti! Dikkat çeken pankart: "Oyunu bozalım gari efem"

PANKARTLI TEPKİ

Alanda gördüğü bir pankartı da okuyan Başkan Erdoğan, "Karşımda şöyle bir başka pankart var ne demişler "Önce Yassıada'da şimdi masada, 6'sı bir arada biri de masanın altında... Oyunu bozalım gari efemm" efeler oyunu bozmaya hazır myız?" ifadelerini kullandı.