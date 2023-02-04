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Başkan Erdoğan Nazilli'de vatandaşlara hitap etti! Dikkat çeken pankart: "Oyunu bozalım gari efem"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'ın Nazilli ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan, 6'lı koalisyonun ortaklarından Ali Babacan'ın "Batı bize aferin diyecek" ifadelerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Batı size aferin desin bize milletim aferin diyecek" dedi. Meydanda 6+1'li koalisyona tepki gösteren pankartı gören Başkan Erdoğan, "Karşımda şöyle bir başka pankart var ne demişler "Önce Yassıada'da şimdi masada, 6'sı bir arada biri de masanın altında... Oyunu bozalım gari efemm" efeler oyunu bozmaya hazır myız?" ifadelerini kullandı.

04.02.2023 17:46 - Son Güncelleme: 04.02.2023 17:46
Başkan Erdoğan Nazilli’de vatandaşlara hitap etti! Dikkat çeken pankart: Oyunu bozalım gari efem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da yaptığı toplu açılış törenininin ardından Nazilli ilçesinde kendisini bekleyen vatandaşlara da hitap etti.

BAŞKAN ERDOĞAN NAZİLLİ'DE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ | VİDEO İZLE

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Başkan Erdoğan Nazilli’de vatandaşlara hitap etti! Dikkat çeken pankart: Oyunu bozalım gari efem

6'lı koalisyonun üyelerinden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Batı bize aferin diyecek" açıklamalarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Size Batı aferin desin. Bize Ahmet, Mehmet, Ayşe'm evet diyecek. 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal ve arkadaşlarına bay bay diyor musunuz? Masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmeliyorlar." dedi.

Başkan Erdoğan Nazilli’de vatandaşlara hitap etti! Dikkat çeken pankart: Oyunu bozalım gari efem

PANKARTLI TEPKİ
Alanda gördüğü bir pankartı da okuyan Başkan Erdoğan, "Karşımda şöyle bir başka pankart var ne demişler "Önce Yassıada'da şimdi masada, 6'sı bir arada biri de masanın altında... Oyunu bozalım gari efemm" efeler oyunu bozmaya hazır myız?" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Nazilli’de vatandaşlara hitap etti! Dikkat çeken pankart: Oyunu bozalım gari efem

Başkan Erdoğan'ın Nazilli'de yaptığı açıklamanın satır başları:

Stattan buraya kadar cadde boyu Nazilli'yi ben bugün bir başka gördüm. Maşallah şu anda karşımdaki muhteşem katılımı görüyorum. Nazilli, 14 Mayıs'a farklı hazırlanıyor. Bugün burada Ege'mizin güzide merkezlerinden Nazilli'de sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Başkan Erdoğan Nazilli’de vatandaşlara hitap etti! Dikkat çeken pankart: Oyunu bozalım gari efem

Biraz önce Aydın bir başka coşkuluydu. Aydın'da toplu açılış törenini yaptık. Oradaki kardeşlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştirdik. Tabii Aydın'a gelmişken Nazilli'ye uğramadan gidilir mi?

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