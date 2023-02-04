Ekrem İmamoğlu adaylığı beceriksizliğini örtmek için mi istiyor? İstanbullu elbette faturayı keser

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen adaylığı neden bu kadar istiyor?
Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık savaşı net bir şekilde görülüyor.
KEMAL KILIÇDAROĞLU DAYATIYOR MERAL AKŞENER DİRETİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her fırsatta bunu veto ederek Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.
Saraçhane'de 'mağduriyet' algısıyla girişilen operasyon, Akşener'in 'pankart' hamlesi ve Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı şehir turları bunun en büyük kanıtı olurken son günlerde Meral Akşener kurmayları üzerinden açıkça Kemal Kılıçdaorğlu'na "Aday olma" mesajı veriyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazını arkasına alan Ekrem İmamoğlu şehir şehir gezerek adaylık mesajını net bir şekilde veriyor... Kastamonu ile başlayan şehir turlarının sonuncusu Giresun'da gerçekleştiren imamoğlu adaylık mesajlarını sıralarken İstanbul ise adeta dökülüyor.
EKREM İMAMOĞLU NEDEN ADAYLIKTAN VAZGEÇMİYOR?
Özellikle ulaşımda yaşanan arıza ve kazaların arda arkası kesilmezken son olarak Bahçelievler'deki İETT faciası da bunun bir örneği oldu.
İstanbul'da 3 yıldır alarm veren toplu ulaşım sistemi en son Bahçelievler'de faciaya neden oldu. Bir İETT otobüsünün kontrolden çıkarak durakta bekleyen vatandaşları ezmesi ve 2 kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kaza sonrası şoförün ilk ifadesinde "Fren bozuktu" açıklaması İETT otobüslerinin endişe verici durumunu gözler önüne serdi.
İşte Ekrem İmamoğlu'nun adaylıktan vazgeçmeme sebeplerinden biri de İstanbul'un içine düştüğü bu durum...
EKREM'İN YOLU
Sabah Yazarı Melik Altınok bu duruma dikkat çeken bir yazı kaleme aldı."İmamoğlu'nun yolu" başlığıyla bir yazı kaleme alan Altınok, "Cumhur İttifakı kazanırsa zaten 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'u da kaybedeceğini görüyor. Seçmen, İETT otobüslerinin duraktaki yolcuları ezerek öldürmesini değil de cumhurbaşkanlığı yarışını "haysiyet meselesi" gören, İstanbul'u 4 yılda aldığından daha kötü hale getiren bir belediye başkanına elbette fatura kesecek." ifadelerini kullandı.
Altınok'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde;
"Hâlâ aday bulamayan ve kendilerine umut bağlayan seçmenin önüne iktidar formülü olarak Erdoğan'ı yarışa sokmama hedefini koyan bir koalisyona mecburen destek vermek kolay iş değil.
Gidişatı gören muhalif gazeteciler, kanaat önderleri, "Coşku yok, ruh yok, heyecan yok" diyerek Altılı Masa'yı en çok da Kılıçdaroğlu'nu uyarıyorlar.
Murat Sabuncu'ya konuşan Bekir Ağırdır'ın şu sözleri muhalefet cephesindeki havanın özeti:
"Kusura bakmasınlar, onlar ne kadar hikâyeye büyük ulviyetler eklerlerse eklesinler bu beceriksizlik. Yönetim beceriksizliği. Bütün bunları kamuoyu önünde konuşmak zorundalar mı? Her gün birbirlerini ziyaret ediyorlar. Konuşmak bu kadar mı zor anlamıyorum ki. Bütün bunlar medya önünde yapıldığı zaman bu tartışma, umut ve coşku yaratmıyor."
Coşkuyu verecek aktör aranırken İmamoğlu da yurt gezilerine yükleniyor. "Haysiyet mücadelesi için Giresun'a" gidiyor.
İmamoğlu alternatifinin rafa kalktığını düşünenler bence çok acele etmesinler.
Zira "İBB'yi gözden çıkartamaz" diyenlerin aksine İmamoğlu önünde beliren yolların nereye ulaşacağını görüyor.
Millet İttifakı kendisi dışında bir adayla 2023 seçimlerini kazanırsa 2019'da yakaladığı ve hâlâ kısmen devam ettirdiği "muhalefetin umudu" imajı çöpe gidecek. Tarihi bir fırsatı kaçırmış olacak.
Cumhur İttifakı kazanırsa zaten 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'u da kaybedeceğini görüyor. Seçmen, İETT otobüslerinin duraktaki yolcuları ezerek öldürmesini değil de cumhurbaşkanlığı yarışını "haysiyet meselesi" gören, İstanbul'u 4 yılda aldığından daha kötü hale getiren bir belediye başkanına elbette fatura kesecek.
Dolayısıyla İmamoğlu'nun son dakikaya, adayların YSK'ya bildirilmesi gereken günün mesai saati bitimine kadar adaylık iddiasından vazgeçemeyeceğine, her türlü teklife de açık olduğuna emin olabilirsiniz."
İSTANBULLULAR TEDİRGİN: İETT OTOBÜSÜNE BİNMEYE KORKUYORUZ
Öte yandan söz konusu kaza sonrası vatandaşlar tepkisini de gösterdi.
Şoförün ilk ifadesinde "Fren bozuktu" açıklaması İETT otobüslerinin endişe verici durumunu gözler önüne serdi.