Ekrem İmamoğlu adaylığı beceriksizliğini örtmek için mi istiyor? İstanbullu elbette faturayı keser

Saraçhane'de 'mağduriyet' algısıyla girişilen operasyon, Akşener'in 'pankart' hamlesi ve Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı şehir turları bunun en büyük kanıtı olurken son günlerde Meral Akşener kurmayları üzerinden açıkça Kemal Kılıçdaorğlu'na "Aday olma" mesajı veriyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazını arkasına alan Ekrem İmamoğlu şehir şehir gezerek adaylık mesajını net bir şekilde veriyor... Kastamonu ile başlayan şehir turlarının sonuncusu Giresun'da gerçekleştiren imamoğlu adaylık mesajlarını sıralarken İstanbul ise adeta dökülüyor.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN ADAYLIKTAN VAZGEÇMİYOR?

Özellikle ulaşımda yaşanan arıza ve kazaların arda arkası kesilmezken son olarak Bahçelievler'deki İETT faciası da bunun bir örneği oldu.

İstanbul'da 3 yıldır alarm veren toplu ulaşım sistemi en son Bahçelievler'de faciaya neden oldu. Bir İETT otobüsünün kontrolden çıkarak durakta bekleyen vatandaşları ezmesi ve 2 kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kaza sonrası şoförün ilk ifadesinde "Fren bozuktu" açıklaması İETT otobüslerinin endişe verici durumunu gözler önüne serdi.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun adaylıktan vazgeçmeme sebeplerinden biri de İstanbul'un içine düştüğü bu durum...

EKREM'İN YOLU

Sabah Yazarı Melik Altınok bu duruma dikkat çeken bir yazı kaleme aldı."İmamoğlu'nun yolu" başlığıyla bir yazı kaleme alan Altınok, "Cumhur İttifakı kazanırsa zaten 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'u da kaybedeceğini görüyor. Seçmen, İETT otobüslerinin duraktaki yolcuları ezerek öldürmesini değil de cumhurbaşkanlığı yarışını "haysiyet meselesi" gören, İstanbul'u 4 yılda aldığından daha kötü hale getiren bir belediye başkanına elbette fatura kesecek." ifadelerini kullandı.