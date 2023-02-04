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    • 04.02.2023 09:50
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    • 04.02.2023 10:00
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    Ekrem İmamoğlu adaylığı beceriksizliğini örtmek için mi istiyor? İstanbullu elbette faturayı keser

    6'lı koalisyonun adaylık krizi sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açık bir savaş veriyor. Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazını arkasına alan Ekrem İmamoğlu şehir şehir gezerek adaylık mesajını net bir şekilde veriyor... İmamoğlu il il gezerken İstanbul ise adeta dökülüyor. Özellikle ulaşımda yaşanan arıza ve kazaların arda arkası kesilmezken son olarak Bahçelievler'deki İETT faciası da bunun bir örneği oldu. İşte Ekrem İmamoğlu'nun adaylıktan vazgeçmeme sebeplerinden biri de bu! Öyle ki; "Cumhur İttifakı kazanırsa zaten 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'u da kaybedeceğini görüyor. Seçmen, İETT otobüslerinin duraktaki yolcuları ezerek öldürmesini değil de cumhurbaşkanlığı yarışını "haysiyet meselesi" gören, İstanbul'u 4 yılda aldığından daha kötü hale getiren bir belediye başkanına elbette fatura kesecek."

    takvim.com.tr
    Ekrem adaylığını neden istiyor?

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen adaylığı neden bu kadar istiyor?

    Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık savaşı net bir şekilde görülüyor.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU DAYATIYOR MERAL AKŞENER DİRETİYOR
    Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını dayatırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her fırsatta bunu veto ederek Ekrem İmamoğlu'nu öne sürüyor.

    Saraçhane'de 'mağduriyet' algısıyla girişilen operasyon, Akşener'in 'pankart' hamlesi ve Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı şehir turları bunun en büyük kanıtı olurken son günlerde Meral Akşener kurmayları üzerinden açıkça Kemal Kılıçdaorğlu'na "Aday olma" mesajı veriyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazını arkasına alan Ekrem İmamoğlu şehir şehir gezerek adaylık mesajını net bir şekilde veriyor... Kastamonu ile başlayan şehir turlarının sonuncusu Giresun'da gerçekleştiren imamoğlu adaylık mesajlarını sıralarken İstanbul ise adeta dökülüyor.

    EKREM İMAMOĞLU NEDEN ADAYLIKTAN VAZGEÇMİYOR?

    Özellikle ulaşımda yaşanan arıza ve kazaların arda arkası kesilmezken son olarak Bahçelievler'deki İETT faciası da bunun bir örneği oldu.

    İstanbul'da 3 yıldır alarm veren toplu ulaşım sistemi en son Bahçelievler'de faciaya neden oldu. Bir İETT otobüsünün kontrolden çıkarak durakta bekleyen vatandaşları ezmesi ve 2 kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kaza sonrası şoförün ilk ifadesinde "Fren bozuktu" açıklaması İETT otobüslerinin endişe verici durumunu gözler önüne serdi.

    İşte Ekrem İmamoğlu'nun adaylıktan vazgeçmeme sebeplerinden biri de İstanbul'un içine düştüğü bu durum...

    EKREM'İN YOLU
    Sabah Yazarı Melik Altınok bu duruma dikkat çeken bir yazı kaleme aldı."İmamoğlu'nun yolu" başlığıyla bir yazı kaleme alan Altınok, "Cumhur İttifakı kazanırsa zaten 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'u da kaybedeceğini görüyor. Seçmen, İETT otobüslerinin duraktaki yolcuları ezerek öldürmesini değil de cumhurbaşkanlığı yarışını "haysiyet meselesi" gören, İstanbul'u 4 yılda aldığından daha kötü hale getiren bir belediye başkanına elbette fatura kesecek." ifadelerini kullandı.

    Altınok'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

    "Hâlâ aday bulamayan ve kendilerine umut bağlayan seçmenin önüne iktidar formülü olarak Erdoğan'ı yarışa sokmama hedefini koyan bir koalisyona mecburen destek vermek kolay iş değil.
    Gidişatı gören muhalif gazeteciler, kanaat önderleri, "Coşku yok, ruh yok, heyecan yok" diyerek Altılı Masa'yı en çok da Kılıçdaroğlu'nu uyarıyorlar.
    Murat Sabuncu'ya konuşan Bekir Ağırdır'ın şu sözleri muhalefet cephesindeki havanın özeti:
    "Kusura bakmasınlar, onlar ne kadar hikâyeye büyük ulviyetler eklerlerse eklesinler bu beceriksizlik. Yönetim beceriksizliği. Bütün bunları kamuoyu önünde konuşmak zorundalar mı? Her gün birbirlerini ziyaret ediyorlar. Konuşmak bu kadar mı zor anlamıyorum ki. Bütün bunlar medya önünde yapıldığı zaman bu tartışma, umut ve coşku yaratmıyor."

    Coşkuyu verecek aktör aranırken İmamoğlu da yurt gezilerine yükleniyor. "Haysiyet mücadelesi için Giresun'a" gidiyor.
    İmamoğlu alternatifinin rafa kalktığını düşünenler bence çok acele etmesinler.
    Zira "İBB'yi gözden çıkartamaz" diyenlerin aksine İmamoğlu önünde beliren yolların nereye ulaşacağını görüyor.
    Millet İttifakı kendisi dışında bir adayla 2023 seçimlerini kazanırsa 2019'da yakaladığı ve hâlâ kısmen devam ettirdiği "muhalefetin umudu" imajı çöpe gidecek. Tarihi bir fırsatı kaçırmış olacak.


    Cumhur İttifakı kazanırsa zaten 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'u da kaybedeceğini görüyor. Seçmen, İETT otobüslerinin duraktaki yolcuları ezerek öldürmesini değil de cumhurbaşkanlığı yarışını "haysiyet meselesi" gören, İstanbul'u 4 yılda aldığından daha kötü hale getiren bir belediye başkanına elbette fatura kesecek.
    Dolayısıyla İmamoğlu'nun son dakikaya, adayların YSK'ya bildirilmesi gereken günün mesai saati bitimine kadar adaylık iddiasından vazgeçemeyeceğine, her türlü teklife de açık olduğuna emin olabilirsiniz."

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    İSTANBULLULAR TEDİRGİN: İETT OTOBÜSÜNE BİNMEYE KORKUYORUZ
    Öte yandan söz konusu kaza sonrası vatandaşlar tepkisini de gösterdi.

    Şoförün ilk ifadesinde "Fren bozuktu" açıklaması İETT otobüslerinin endişe verici durumunu gözler önüne serdi.

        Kazayla birlikte İETT'nin sabıka siciline bir yenisi eklenirken, vatandaşlar, "İstanbul'da artık toplu taşımaya binmeye, duraklarda beklemeye korkuyoruz" dedi.

        ŞOFÖR TUTUKLANDI
        D-100 karayolu Bahçelievler yanyol mevkiindeki otobüs durağında önceki akşam yaşanan kazada, Sefer B.'nin kullandığı İETT otobüsü, kontrolden çıkarak durakta bekleyenleri ezdmiş, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) yaşamını yitirmişti. Kazada yaralanan 5 kişiden Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. Gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şoför Sefer B. (58), tutuklandı.


        Öte yandan, kazada hayatını kaybeden fiziksel engelli Hikmet Kaya'nın (51) cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedilmek üzere Sinop'a götürüldü.
        Bu arada uzmanlar kazanın İstanbul toplu taşıma sisteminde son yıllarda oluşan ve artarak devam eden sorunların göstergesi olduğunu belirtti.

        KURUM HAFIZASI YOK EDİLDİ
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Halit Cebeci, kazaların bakım ve onarım ihalelerinin CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu şirkete verilmesiyle başladığını, bakım ve onarımı eksik yapılan araçların sürekli çalıştırılması nedeniyle kazaların yaşandığını belirtti. Özulaş A.Ş. Başkanı Sedat Şahin de kurum hafızasının yok edildiğine dikkat çekerek, liyakatsiz ekibin toplu taşıma sistemini yönetemediğini kaydetti.

        'CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZ KALMADI'
        Sabah'a konuşan batandaşlar yaşanan kaza sonrası tepkilerini dile getirdi. İşte söyledikleri:

        Suzan Özcan: Toplu taşımayı tercih etmek artık İstanbulluları korkutuyor. Başkanınız sahipsiz bıraktı İstanbul'u. Yazık oldu İstanbul'a çok yazık.

        Yusuf Görgeç: Durmak üzere olan bir otobüs neden hızlanır? Şoförleriniz düzenli psikolojik testlerden geçiyor mu?

        Suzan Özcan: İstanbul'da can ve mal güvenliğimiz kalmadı.

        Abdullah Demir: Başıboş bir İstanbul'dayız şu anda. Ekrem başkan ülke turuna çıkmış, vah İstanbul vah.
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