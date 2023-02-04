Başkan Erdoğan'dan Aydın'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar | Efeler diyarına 1.6 milyarlık 92 eser ve hizmet!

Başkan Erdoğan, Aydın Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatrımın ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedeli 5 yeni fabrikanın açılışını yapıyor. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından bir kez daha Aydın'da olmaktan sizlerle hasret gidermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Aydın'ın bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. Aydın'a son gelişimizde sizlere rahmetli Menderes'in idamdan önce kendisini Yaslıada'ya kapatanlara ve ardından ipe götürenlere ithafen yazdığı son mektubu okumuştum;
Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim.
Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, 'Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını on yedi sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir.'
İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz?
Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun.
Menderes'le birlikte 592 kişinin aylar boyunca demokrasi ve adalet tarihimize yüz karası olarak geçecek nobranlıkla yargılandığı Yassıada'yı biliyorsunuz. Bu yeri aldık Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük. Bu salonlarda yargılananlardan biri de Ahmet Tevfik İleri'ydi. Yassıada Mahkemesi tarafından önce idama sonra ardından cezası ömür boyu hapse çevrilen İleri, Kayseri cezaevinde hastalanmış ve vefat etmiştir. İleri ailesine yazdığı mektupta, "Size mal, mülk, servet bırakamadım. Yalnızca şerefli, namuslu, erkek bir ad bırakabildim" diyordu.
BAŞKAN ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Başkan Erdoğan Aydın ziyaretine ilişkin bir de paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan'ın "Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın, Türkiye Yüzyılı'na hazır." mesajıyla yaptığı paylaşımda, Aydınlı merhum Başbakan Adnan Menderes'in görüntüleri ve "Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden, birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine olarak her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?" sözlerine de yer verildi.
5 İLÇEYE DOĞALGAZ
AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Cumhurbaşkanımız kamu eliyle ilimize kazandırılan yatırımların açılışları ile birlikte altyapı çalışmaları tamamlanan Koçarlı, Germencik, Köşk, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerine ilk doğalgazı verecek" dedi.