Başkan Erdoğan'dan Aydın'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar | Efeler diyarına 1.6 milyarlık 92 eser ve hizmet!

Menderes'le birlikte 592 kişinin aylar boyunca demokrasi ve adalet tarihimize yüz karası olarak geçecek nobranlıkla yargılandığı Yassıada'yı biliyorsunuz. Bu yeri aldık Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük. Bu salonlarda yargılananlardan biri de Ahmet Tevfik İleri'ydi. Yassıada Mahkemesi tarafından önce idama sonra ardından cezası ömür boyu hapse çevrilen İleri, Kayseri cezaevinde hastalanmış ve vefat etmiştir. İleri ailesine yazdığı mektupta, "Size mal, mülk, servet bırakamadım. Yalnızca şerefli, namuslu, erkek bir ad bırakabildim" diyordu.

BAŞKAN ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Başkan Erdoğan Aydın ziyaretine ilişkin bir de paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan'ın "Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın, Türkiye Yüzyılı'na hazır." mesajıyla yaptığı paylaşımda, Aydınlı merhum Başbakan Adnan Menderes'in görüntüleri ve "Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden, birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine olarak her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?" sözlerine de yer verildi.

5 İLÇEYE DOĞALGAZ

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Cumhurbaşkanımız kamu eliyle ilimize kazandırılan yatırımların açılışları ile birlikte altyapı çalışmaları tamamlanan Koçarlı, Germencik, Köşk, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerine ilk doğalgazı verecek" dedi.