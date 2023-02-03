İstanbul'daki ölümlü İETT kazasında ifadeler ve yeni görüntüler ortaya çıktı! Bakımsız İETT otobüsü dehşet saçmıştı! Şoför tutuklandı

Bahçelievler D-100 Karayolu yan yolda İETT otobüsü, kaldırıma çıktıktan sonra durağa girdi. 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı kazadan sonra gözaltına alınan otobüs şoförü Sefer B.'nin polise "Otobüsün frenleri bozuktu" dediği öğrenildi. Polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda yolcuların şoförü "Kaza yapacaksın dikkat et" diye uyardığı, şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğu belirtildi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa daldığı, 1 kişinin vefat ettiği ve 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan otobüsün içindeki görüntülerde dalgın şoförün direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa daldığı, camların kırıldığı ve yolcuların panik yaşadığı anlar anbean görüldü.
ŞOFÖR TUTUKLANDI
Bahçelievler'de direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa dalan İETT otobüs şoförü Sefer Baldan, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.
Kaza, dün akşam saat 18.20'de Bahçelievler D-100 Karayolu yan yoldaki İETT otobüs durağında meydana geldi. Sefer B.'nin kullandığı 34 HY 8280 plakalı İETT otobüsü, durağa gelirken bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.
Kaldırıma çıkan otobüs, durakta başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, durağın ilerisinde bekleyen minibüse çarparak durabildi. Kazada Hikmet Kaya (51) Messaouda Mariche(25), Ahmad Rzayev (52), Yeter Baygın (53), Fatma Oruç ve Fehim Aydın yaralandı. Yaralılardan Hikmet Kaya hayatını kaybetti.