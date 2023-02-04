Aydın gurur günü: Efeler diyarına 1.6 milyarlık 92 eser ve hizmet! Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak

Başkan Erdoğan, bugün Aydın'da vatandaşlarla bir araya gelecek. 24 Kasım'da İyi Parti'den AK Parti'ye geçen Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret edecek. Erdoğan, Nazilli'de de vatandaşlara seslenecek.
5 İLÇEYE DOĞALGAZ
AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Cumhurbaşkanımız kamu eliyle ilimize kazandırılan yatırımların açılışları ile birlikte altyapı çalışmaları tamamlanan Koçarlı, Germencik, Köşk, Yenipazar ve Sultanhisar ilçelerine ilk doğalgazı verecek" dedi.
ÇİRKİN SALDIRI!
Miting ile ilgili hazırlanıp, yol kenarına yerleştirilen afişler dün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülüp, dereye atıldı.
Afişlerin derede olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı'na iletti.