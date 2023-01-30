Altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde çökme siyaseti! Hizmet üretemeyince AK Parti icraatlerine göz diktiler

Muhalefetin adaylık ve yetki tartışmaları altında yaptığı 11. toplantıdan elle tutulur bir sonuç çıkmazken bugün yaptıkları 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tanıtımında terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı sevindirecek ifadeler yer aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ankara'da yine bir araya gelerek Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
6'LI MASANIN MUTABAKAT METNİNDE NELER VAR
Söz konusu metin 9 ana, 73 alt başlıktan oluştu. 6'lı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı. Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' ifadeleri yer alırken KHK ile ilgili verilen vaatte dikkatlerden kaçmadı. 6'lı 'İstemezük' zihniyetini metne dökerek Kanal İstanbul'a ve Şehir Hastanelerine de karşı çıktı.
ALTILI MASANIN ÇÖKME SİYASETİ
Mutabakat metninde yer alan vaatler ise 6'lı masanın, AK Parti'nin icraatlerine çökmek için kirli bir algı operasyonu yürüttüğünü de gözler önüne serdi. İşte 6'lı masanın çökmeye çalıştığı kurum ve hizmetler.