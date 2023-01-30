Altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde çökme siyaseti! Hizmet üretemeyince AK Parti icraatlerine göz diktiler

TADB ZATEN VAR

6'lı masanın, "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu kuracağız" vaadi ise "Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı" olarak zaten hizmet veriyor.