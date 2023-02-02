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    • Güncel
    • 02.02.2023 14:25
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    • 02.02.2023 14:33
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    Başkan Erdoğan'dan Afyon-Şuhut yolu açılış töreninde önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Afyon-Şuhut yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor... Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar-Şuhut yolunun açılışı ile birlikte iki bölge arası ulaşımın 12 dakikaya düşeceğini söyledi. Erdoğan ayrıca "2023'te bölünmüş yol uzunluğu 30 bin kilometreyi bulacak." dedi.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Afyon-Şuhut yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor...

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Bundan böyle Afyonkarahisar-Şuhut arasındaki seyahat 27 dakika yerine 12 dakika sürecek.



    22 KM UZUNLUĞUNDA
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, tek yön olarak hizmet veren 22 kilometre uzunluğundaki Afyonkarahisar-Şuhut yolunun bölünmüş yol standardına yükseltildiği ifade edilerek şöyle denildi:

    YILLIK TOPLAM 76,4 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK
    Afyonkarahisar-Şuhut yolunun bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltilmesiyle Şuhut ilçesinin başta Afyonkarahisar olmak üzere bölgedeki merkezlere güvenli ve konforlu erişimi tesis edildi. Ayrıca, hızlı ve kolay ulaşımın sağlanmasıyla ilçenin gelişiminin önü açıldı. Yolun hizmete girmesiyle seyahat süresi 27 dakikadan 12 dakikaya düştü. Proje ile zamandan 58,5 milyon TL, akaryakıttan 17,9 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 76,4 milyon TL tasarruf sağlanacak. Egzoz salınımı 2 bin 204 ton azaltılacaktır.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Afyon-Şuhut yolu açılış töreninde önemli açıklamalar
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