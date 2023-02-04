Başkan Erdoğan'dan Aydın'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Aydın Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda 1 milyar 68 milyon liralık 92 eser, hizmet ve yatrımın ile Söke OSB'de özel sektöre ait toplam 835 milyon lira yatırım bedeli 5 yeni fabrikanın açılışını yaptı. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. 6+1'li koalisyonun ipinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Efendilerinin emriyle kurdukları masadan yeniden tarihe yüz karası olarak geçecek işler yapmanın peşindeler. 14 Mayıs, Kemal'in "Bay Bay Kemal" olacağı gündür. Program diye sunduklarının çoğunu biz yaptık." dedi. 6+1'li koalisyonun 14 Mayıs mesajı gönderen Başkan Erdoğan, "Bunlara öyle çakalım ki, bir daha bellerini doğrultamasınlar. Ülkemize kazandırdığımız eser, hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz." ifadelerini kullandı.