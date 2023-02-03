İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı

Gökçeada Belediyesi'nde yaşanan büyük vurgun arazilerinin imara açılacağını inanarak şebekeye rüşvet veren bazı kişilerin CİMER'e yaptığı başvuru ile ortaya çıkmıştı.. İddiaya göre kendisine rant kapısı oluşturmayı hedefleyen İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran, bölgede tarım yapılan arazilerin imara açılması için çalışma başlattı.
HERKESİ İKNA ETTİ
Belediye İmar Müdürlüğü, Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı'nda bulunan bin 800 dönüm tarım arazinin imara açılması için Tarım İl Müdürlüğü'ne resmi müracaatta bulunurken, iddiaya göre Çetin'in talimatıyla hareket eden şebeke imara açılması planlan bölgelerden sözleşmeyle arazi toplayarak fahiş fiyattan satışa çıkarttı. Sabah'ta yer alan habere göre, bazılarından ise tarlalarının değerleneceğini ileri sürterek rüşvet aldı.
KOMİSYONDAN GEÇMEDİ
Gökçeada Belediyesi'nin araziyi imara açma başvurusu İl Tarım Müdürlüğü tarafından arazilerin tarıma elverişli olması nedeniyle komisyon kararı ile ret edilince şebekenin vurgunu ortaya çıktı. Şebekeden fahiş fiyatta arazi satın alan bazı vatandaşlar ve rüşvet veren arsa sahipleri iddiaya göre CİMER'e şikayetçi oldu.