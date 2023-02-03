İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu! Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı





SOSYAL MEDYADAN YOLSUZLUĞU HAYKIRMIŞ

Bir dönem Başkan Çetin ile ortak hareket ettiği ve son dönemde araları açıldığı ileri sürülen E.B.'nin sosyal medyadan aylar öncesinde yolsuzluğun boyutunu gözler önüne serdiği ortaya çıktı. E.B.'nin "Vefasızlık mı? Daha ötesini de yapan var, malina mülküne yerine göz dikenler bile var. Yerini 500'e sat, ruhsat veremiyoruz deyip, senin evraklarınla ruhsatı geçmiş tarihli ayarlayıp 180 bin ordan, 2 milyona da araziyi satıp parayı kırışanlar da var. Daha neler var neler, yakında Whatss app yazışmaları da düşer meydanlara" yazdığı belirlendi.