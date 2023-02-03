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    • 03.02.2023 19:11
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    CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'ni "adaylık" gündemiyle topluyor! İYİ Parti direniyor "Bay Bay Kemal" bastırıyor

    Son dakika haberi | 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece 100 gün kaldı. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, Başkan Erdoğan'ın adaylığında birleşirken; CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan "6'lı Koalisyon"da adaylık krizi yaşanmaya devam ediyor. 6'lı Koalisyon'un 12. toplantısı öncesi CHP'de sıcak saatler yaşanıyor. CHP Parti Meclisi 9 Şubat'ta "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" için Kılıçdaroğlu'nun talebiyle toplanma kararı aldı. Toplantıda Parti Meclisi'nin Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirmesi ve görüşmeler konusunda “tam yetki” vermesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, PM’den alacağı destek ve yetkiyle Millet İttifakı’nın son toplantısına katılacak.

    takvim.com.tr
    İYİ Parti direniyor Bay Bay Kemal bastırıyor

    CHP'de 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak altılı masa toplantısı öncesi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin görüşüleceği Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak.

    CHP'de 28'inci dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlıklar sürüyor.

    Bu kapsamda il ve ilçe örgütlerine hazırlıklı olmaları konusunda genelgeler gönderilirken, genel merkez ise seçim otobüslerinin bakımları, ses sistemlerinin yenilenmesi, propaganda malzemelerinin basımları, sosyal medyada kullanılacak reklamlarla ilgili ön anlaşmaları yürütüyor.

    Partide seçime dönük bu çalışmaların, cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra hız kazanacağı belirtiliyor.

    ADAY KİM OLACAK?
    Altılı koalisyonun pazartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştirilen "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" tanıtım toplantısının ardından gündemde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı var.

        KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nde 13 Şubat'ta yapılacak "Altılı Koalisyon" toplantısı öncesinde PM'yi toplama kararı aldı.

        Üyelere gönderilen yazıda, PM'nin 9 Şubat Perşembe günü genel merkezde toplanacağı duyuruldu.

        PM'de Genel Başkanın sunuşunun ardından "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin hazırlık ve çalışmaları" görüşülecek.

        PM'nin resmi gündeminde yer almamasına rağmen bazı üyelerin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yetki verilmesini tartışmaya açabileceği belirtiliyor.

        İYİ PARTİ ADAYLIĞA KARŞI
        İYİ Parti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebine 6'lı koalisyonda en yüksek sesle karşı çıkan parti konumunda.. Bu doğrultuda çalışma yürüten İYİ Parti lideri Meral Akşener, defalarca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş isimlerini ön plana sürdü. İYİ Parti'de Akşener'in kurmayları da bu isimlerin adaylıklarını desteklediklerini ifade etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını söylemesine rağmen, İYİ Parti kanadı bu tarihte aday açıklaması yapılmasını beklemediklerini ifade etti.
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            Haberler Güncel CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'ni "adaylık" gündemiyle topluyor! İYİ Parti direniyor "Bay Bay Kemal" bastırıyor
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