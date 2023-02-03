CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'ni "adaylık" gündemiyle topluyor! İYİ Parti direniyor "Bay Bay Kemal" bastırıyor

CHP'de 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak altılı masa toplantısı öncesi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin görüşüleceği Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak.
CHP'de 28'inci dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlıklar sürüyor.
Bu kapsamda il ve ilçe örgütlerine hazırlıklı olmaları konusunda genelgeler gönderilirken, genel merkez ise seçim otobüslerinin bakımları, ses sistemlerinin yenilenmesi, propaganda malzemelerinin basımları, sosyal medyada kullanılacak reklamlarla ilgili ön anlaşmaları yürütüyor.
Partide seçime dönük bu çalışmaların, cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra hız kazanacağı belirtiliyor.
ADAY KİM OLACAK?
Altılı koalisyonun pazartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştirilen "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" tanıtım toplantısının ardından gündemde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı var.