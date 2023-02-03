CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'ni "adaylık" gündemiyle topluyor! İYİ Parti direniyor "Bay Bay Kemal" bastırıyor

İYİ PARTİ ADAYLIĞA KARŞI

İYİ Parti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebine 6'lı koalisyonda en yüksek sesle karşı çıkan parti konumunda.. Bu doğrultuda çalışma yürüten İYİ Parti lideri Meral Akşener, defalarca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş isimlerini ön plana sürdü. İYİ Parti'de Akşener'in kurmayları da bu isimlerin adaylıklarını desteklediklerini ifade etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını söylemesine rağmen, İYİ Parti kanadı bu tarihte aday açıklaması yapılmasını beklemediklerini ifade etti.