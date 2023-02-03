Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Dr. Beck Apiterapi Ödülü' takdim edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Uluslararası Apiterapi Federasyonunca, arı ürünlerinin tıp alanında kullanılması amacıyla apiterapi çalışmalarının Türkiye'de yaygınlaştırılmasındaki katkısı dolayısıyla 'Dr. Beck Apiterapi Ödülü' takdim edildi.
Emine Erdoğan, Uluslararası Apiterapi Federasyonu yöneticileri ve federasyonun farklı ülkelerden temsilcilerini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Federasyon Başkanı Dr. Ali Timuçin Atayoğlu ve beraberindeki heyet, Emine Erdoğan'a federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Görüşmede, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay da yer aldı.
Kabulde Emine Erdoğan'a, Macar Apiterapi Derneği Başkanı Janos Körmendy-Racz tarafından, geleneksel tıp uygulamaları kapsamında arı ürünlerinin tıp alanında kullanılması amacıyla apiterapi çalışmalarının Türkiye'de yaygınlaştırılmasındaki katkıları dolayısıyla 'Dr. Beck Apiterapi Ödülü' takdim edildi. Ödülü vermekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Racz, "Bu ödül, yarı Türk, yarı Macar ödülü. Resimde gördüğünüz kişi tıp alanında arı ürünlerinin kullanılması ve arı çalışmalarının geliştirilmesi için büyük katkılar sağlamıştı. Türkiye'de de daha ileriye gideceğimize vesile olmasını umuyorum" dedi.
Emine Erdoğan da ödülü ülkesiadına aldığını dile getirerek teşekkür etti. Racz, Macar asıllı Dr. Bodog Felix Beck'in apiterapiye ilişkin çalışmalarını anlattığı 7 dile çevrilen kitabını da Emine Erdoğan'a hediye etti.
EMİNE ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI
Emine Erdoğan, Dünya Apiterapi Federasyonunca layık görüldüğü Dr. Beck Apiterapi Ödülü dolayısıyla Twitter hesabından 'teşekkür' paylaşımında bulundu. Anadolu tıbbının bir parçası olan apiterapinin doğanın 'şifalı eli' olduğunu belirten Erdoğan, "Günümüze taşınan bu doğal tedavi yönteminin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle Dr. Beck Apiterapi Ödülü için Dünya Apiterapi Federasyonuna teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bilimin süzgecinden geçen, içerisinde kadim ögeler barındıran GETAT yöntemlerinin, modern tıbbın bir tamamlayıcısı olduğunu aktaran Erdoğan, Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu engin mirasın küreselleşme yolculuğunun uluslararası çalışmalarla hız kazanması temennisinde bulundu.