Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Dr. Beck Apiterapi Ödülü' takdim edildi





'TÜRKİYE'DE APİTERAPİ ALANINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER OLDU'

Kabulün ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı Dr. Ali Timuçin Atayoğlu, Türkiye'de apiterapi alanında son zamanlarda çok önemli gelişmeler olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin arıcılık konusunda önde gelen ülkeler arasında yer aldığını, bal üretiminde de Çin'den sonra ikinci ülke olduğunu bildirdi. Arı ürünlerinin sağlık amaçlı kullanılması anlamındaki apiterapi konusunda dikkati çeken birtakım adımlar atıldığına işaret eden Atayoğlu, Sağlık Bakanlığının 2014'te Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'ni yayınladığını, bu yönetmeliğin kapsamına arı ve arı ürünlerinin sağlık amaçlı kullanımının yani apiterapinin de dahil edildiğini anlattı. Üniversitelerde apiterapi üzerine hekimlere eğitimler verilmeye, kurulan apiterapi uygulama merkezlerinde hekimlerin kontrolünde uygulamalar yapılmaya başlandığını aktaran Atayoğlu, bu konuda bilimsel ve klinik çalışma yapmanın önünü açmak için 2019'da ikinci bir yönetmeliğin yayınlandığını kaydetti.



Bu gelişmelerin yurt dışından da takip edildiğinde apiterapi camiasına, Türkiye'nin bu konuda artık başı çeken ülke olduğu izlenimini verdiğini dile getiren Atayoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun nasıl olduğu araştırıldığında görüldü ki en üst seviyede ülkenin iradesiyle yani Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bir destekle bu çalışmaların yapıldığını görünce böyle bir ödül vermek istediler. Dr. Beck, Amerika'da apiterapinin kurucusu olarak biliniyor. Kendisinden sonra da apiterapide birtakım hekimler Amerika'da çalışmalara devam etmişler. Kendisi aslen Macar asıllı, sonradan Amerika'ya gitmiş. Son zamanlarda Dr. Beck Platformu bir karar alıyor. Diyor ki 'Apiterapi konusunda hizmet eden, kayda değer bir katkısı olan kişileri belirleyelim ve o kişilere Dr. Beck anısına ödül verelim.' Bunlardan ilki birkaç yıl önce bir Amerikalıya verilmişti. Şimdi de 2022'de tekrar kime verilebilir diye toplanılıp kararlaştırıldı. Türkiye'de bu konuda çok önemli gelişmeler oldu. Apiterapi alanındaki dünya çapında dikkati çeken bu önemli gelişmelerin arkasında Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin olması hasebiyle kendisine bu ödülü takdim etmek istediler."