Son dakika: 7. Tematik Kış Kampları! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST gençliğinin nasıl olması gerektiğini gösterdiniz

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZU BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Kampların gelecek dönemlerde de devam edeceğini ifade eden Erdoğan, "Biz de ülkemizin farklı illerinden binlerce gencimizin kamp programlarına gösterdiği teveccühünden dolayı son derece memnunuz. Tüm bu kazanımların hayatınız boyunca yolunuzu aydınlatmasını temenni ediyor, kamplarımızda konuşmacı ve eğitimci olarak iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.