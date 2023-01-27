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    • 27.01.2023 13:22
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    • 27.01.2023 14:09
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    İYİ Partili Cihan Paçacı'nın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Planın bir parçası mı? Akşener'den konuşmama talimatı!

    Son dakika haberleri... Türkiye seçimlere adım adım ilerlerken 6’lı masanın 9 saat süren toplantısında en önemli konu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın açıklamalarıydı. Kılıçdaroğlu’nun karşılama grubunda yer alan Paçacı’dan toplantı devam ederken istifa açıklaması gelmesi masada fırtınalar koptuğunu gözler önüne serdi. Cihan Paçacı, takvim.com.tr’nin ısrarlı aramalarına cevap vermedi ancak partinin en yetkili isimlerinden edinilen bilgilere göre Paçacı’nın bileti masada kesilmiş ve partililere seçime kadar konuşma yasağı gelmiş. İYİ Partili isimlerden daha önce de Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hakkında birçok açıklama gelmişti. Neden kurban Paçacı oldu? Bazı siyasetçilere göre bu bir planın parçası. İşte detaylar...

    Fatma Gül
    takvim.com.tr
    Paçacı’nın istifasının perde arkası

    Türkiye aylardır 6'lı masanın aday açıklamasını bekliyor. Altılı masanın üyeleri seçime çok kısa bir süre kala bırakın aday açıklamayı 11. Toplantı biterken henüz aday konusunda konuşmadıklarını söylüyor.

    KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIKTA ISRARI DEVAM EDİYOR!
    Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için icazet turları dahil birçok hamle yaparken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor.

    İYİ Partili Cihan Paçacı'nın istifasının perde arkası ortaya çıktı!

    Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve özellik İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin her fırsatta ön plana sürüyor.

    Öyle ki Akşener'in İmamoğlu ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na çektikleri Saraçhane Operasyonu sıcaklığını korurken bir de İmamoğlu ile yer aldıkları afişleri şehirlere asarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğininin son göstergesi oldu.

    11. TOPLANTIYA DAMGA VURAN AÇIKLAMA
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gündeme getirmesi dünüşünülen toplantı öncesi Meral Akşener'in "Kazanacak aday" vurgusunun bir benzeri partinin ağır toplarından Cihan Paçacı'dan geldi.

    AKŞENER KEMAL BEY'İ ONAYLATACAK NOKTADA DEĞİL
    Cihan Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" dedi. Cihan Paçacı Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda ise, İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini söyleyerek Kemal kılıçdaroğlu'nu açıkça veto etti.

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak."

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        AÇIKLAMANIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN İSTİFA!
        Yaşananların hemen ardından 6'lı masa henüz toplantıdayken Cihan Paçacı'dan bir istifa kararı geldi.

        Cihan Paçacı istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum.

        Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan,

        Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi,

        Aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla;

        İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

        Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

        CİHAN PAÇACI TELEFONLARINA BAKMIYOR
        Şok istifa sonrasında takvim.com.tr'nin ısrarlı aramasına rağmen telefonlarına yanıt vermedi.

        İSTİFANIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
        İYİ Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılama grubunda olan Cihan Paçacı, toplantı masasında kurban edilmiş.

        Çünkü masa toplantıya 13:30'da başlıyor, Kılıçdaroğlu'nu karşılama grubunda olan Cihan Paçacı'nın istifa açıklaması ise 16:15'te kamuoyuna sunuluyor.

        SEÇİME KADAR KONUŞMAK YASAK
        Yine İYİ Parti'nin en yetkili isimlerinden edinilen bilgilere göre Meral Akşener, tüm partililere seçime kadar konuşmama talimatı vermiş.

        İYİ PARTİLİLER BENZER AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI
        İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden açıklamalarda bulunan aslında sadece Cihan Paçacı değil.

        Daha önce de İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduklarını söylemişti.

        İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen ise, seçimi riske atmak istemediklerini, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan birinin aday olması gerektiğini söylemişti.

            İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayalp, partililere 'Benimle misiniz?' diye soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

            İYİ Parti Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir gün genel başkanımız Meral Aksener bize dönüp, 'benimle misiniz?' derse; ben kendim ve yol arkadaşlarım adına utanırım." ifadelerini kullanmıştı.

            Kayalp'in paylaşımına İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan "Ben de" diyerek destek vermişti.

            KURBAN NEDEN PAÇACI?
            Benzer açıklamalara rağmen istifa etmek durumunda kalan Cihan Paçacı oldu.

            Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükşehir belediye başkanlarını toplayıp "Adayımız Kılıçdaroğlu" açıklaması yaptırmasının hemen akabininde Paçacı'dan gelen veto açıklaması bir ayak diretme olduğunun göstergesi.

            Çünkü dün yapılan toplantının gündemi aslında adaylıktı. Söz konusu açıklama gündeme bomba gibi düşünce bir anda konu değişti.

            Bazı siyasetçilere göre Paçacı'nın açıklamalarından Akşener'in haberinin olmaması imkansız ve bu bir planın parçası.

            AKŞENER'DEN ANKET BOMBASI
            Cihan Paçacı'nın açıklamalarıyla Akşener'in masaya getirdiği anket önerisi aslında birbiriyle örtüşüyor.

            Paçacı Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için "Sokakta itiraz var" diyor, Akşener ise kazanacak aday vurgusunu güçlendirecek bir hamlede bulunup masaya "Anket yapalım" diyor.

            "HALKIN TERCİHİ İMAMOĞLU" ALGISIYLA KILIÇDAROĞLU EKARTE EDİLECEK
            İYİ Parti eliyle masaya dayatılan olası anketlerle "Halkın tercihi İmamoğlu" algısının yayılıp Kılıçdaroğlu'nun ekarte edilebileceği de konuşulanlar arasında.

            Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağına söylemleri ve sık sık Ekrem İmamoğlu'nun önüne açması buna en net örnek.

                FONDAŞ 'ANKET KUMPASI'NA UYANDI
                Fondaş meyda aktörlerinden CHP yandaşı Nevşin Mengü, bu duruma dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

                Mengü, "İYİ Parti aday belirleme sürecinde anketlerin de dikkate alınmasını istiyor. 'Halk tercihi' ifadesi anket tercihini işaret ediyor gibi görünüyor" dedi.
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                Haberler Güncel İYİ Partili Cihan Paçacı'nın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Planın bir parçası mı? Akşener'den konuşmama talimatı!
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