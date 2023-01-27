İYİ Partili Cihan Paçacı'nın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Planın bir parçası mı? Akşener'den konuşmama talimatı!

Türkiye aylardır 6'lı masanın aday açıklamasını bekliyor. Altılı masanın üyeleri seçime çok kısa bir süre kala bırakın aday açıklamayı 11. Toplantı biterken henüz aday konusunda konuşmadıklarını söylüyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIKTA ISRARI DEVAM EDİYOR!
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için icazet turları dahil birçok hamle yaparken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor.
Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve özellik İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isminin her fırsatta ön plana sürüyor.
Öyle ki Akşener'in İmamoğlu ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na çektikleri Saraçhane Operasyonu sıcaklığını korurken bir de İmamoğlu ile yer aldıkları afişleri şehirlere asarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğininin son göstergesi oldu.
11. TOPLANTIYA DAMGA VURAN AÇIKLAMA
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gündeme getirmesi dünüşünülen toplantı öncesi Meral Akşener'in "Kazanacak aday" vurgusunun bir benzeri partinin ağır toplarından Cihan Paçacı'dan geldi.
AKŞENER KEMAL BEY'İ ONAYLATACAK NOKTADA DEĞİL
Cihan Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" dedi. Cihan Paçacı Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda ise, İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini söyleyerek Kemal kılıçdaroğlu'nu açıkça veto etti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak."