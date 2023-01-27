İYİ Partili Cihan Paçacı'nın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Planın bir parçası mı? Akşener'den konuşmama talimatı!

11. TOPLANTIYA DAMGA VURAN AÇIKLAMA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gündeme getirmesi dünüşünülen toplantı öncesi Meral Akşener'in "Kazanacak aday" vurgusunun bir benzeri partinin ağır toplarından Cihan Paçacı'dan geldi.

AKŞENER KEMAL BEY'İ ONAYLATACAK NOKTADA DEĞİL

Cihan Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" dedi. Cihan Paçacı Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığında diretmesi durumunda ise, İYİ Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini söyleyerek Kemal kılıçdaroğlu'nu açıkça veto etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak."