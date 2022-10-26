CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şefi Mustafa Demir, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın yakın adamı çıktı!

Ulaş gizli tanık, "2012 sonlarında hırsızlık, yolsuzluk suçlaması ile örgüt tarafından görevden alındı ve sonrasında örgütten ihraç edildi. Örgütsel çalışmalar yürüttüğü süreç içerisinde çok defalar legal ve illegal yollardan Kandil ve Gare alanına giderek maliye sorumluları ile görüşmeler yaptı. KCK Türkiye Maliye yapılanmasından ihraç edildikten sonraki süreçte yine legal ve illegal yollardan Gare alanına giderek bizzat Murat Karayılan ile görüşmeler yaptı. Murat Karayılan tarafından kendisine bizzat bağlı olarak çalışmalar yürüttüğünü, bu kapsamda büyük iş adamlarının vergilendirilmesi için görevlendirildiğini biliyorum. Halen KCK Türkiye Maliye yapılanması ve HPG Maliye yapılanmasından bağımsız olarak Karayılan'ın bizzat yönlendirmesi ile Türkiye'de vergilendirme faaliyetlerinde yer almaktadır. Örgüt adına tahsil ettiği paraların bir kısmını zimmetine geçirdiğini ve yakın akrabaları adına mal mülk satın aldığını duydum" dedi.