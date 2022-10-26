CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şefi Mustafa Demir, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın yakın adamı çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün 'Ekonomik alan Merkezi' içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Mustafa Demir, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılmasının ardından 14 Mayıs'ta Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklandı.
PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatı ile 6-8 Ekim Kobani olaylarını finanse eden şüpheliler arasında yer alan Demir'in Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde özel kalem müdür olarak görev yaptığı tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Demir'in Diyarbakır'ın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Gençlik Çalışmalar ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğünde tekniker şef olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
Demir 2019'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le fotoğraf paylaşarak "Güleryüz ve samimiyetinden dolayı başkanımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede Demir'in 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından 27,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.