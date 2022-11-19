PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 6'lı masaya hem ortaklık itirafı hem uyarı! "Yanlış hesap yapanlar var"

Teröristbaşı şunları dedi;

"23 Haziran'da kimseye rağmen bir şey yapılmamıştır; bir irade vardı ve şimdi de bütünlüklü bir irade vardır. Yani sanki kimi çağrılara rağmen böyle oldu biçimindeki hesaplar yanlış hesaplardır. Bu tür hesapları yapanlar yanılırlar. Biz halkımız ile demokratik-sol güçlerin birliğinin sağlam bir birliktelik olduğuna inanıyoruz. Hiç kimse bunun üzerine oynayamaz; hiçbir oyun da sonuç almaz. Bunun bilinmesi gerekir. Bu tabii konumuz değildi ama bakıyoruz her gün gündemdedir. Bunlar Kürtlerden ve demokratik kesimlerden destek mi istiyorlar yoksa parçalamak mı istiyorlar anlaşılmıyor. Taraflar bu konuda kendilerini netleştirmemişler. "

HDP İLE İYİ PARTİ ARASINDA TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

Karayılan bu tehdidiyle özellikle İYİ Parti'ye ayar vermeye çalıştı.

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tabanından çekinerek "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" şeklinde bir çıkış yapmasının ardından HDP ile tansiyon yükselmişti.

Zaman zaman süren bu sürtüşme son olarak İYİ Parti ve HDP arasında restleşmeye dönmüştü. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Meral Akşener'i kürt düşmanlığı ile suçlayarak, 28 Şubat göndermesi yapmasına İYİ Parti resmi hesabından yaptığı açıklama ile gizli ortağı HDP'yi 'siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyunu' oynamakla suçlandı.

23 HAZİRAN'DA PKK MİLLET İTTİFAKINA AÇIK DESTEK VERMİŞTİ

Terör örgütü PKK 23 Haziran seçimlerinde İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkça duyurmuştu.

PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat kod adlı terörist Hülya Oran, "Faşizme karşı, antifaşist cepheyi, demokratik güç birliğini HDP destekleyecektir. Faşizme karşı pozisyon olan aday kimse İstanbul'da, bu Ekrem İmamoğlu ise bunu destekleyecektir, farklı bir adaysa onu destekleyecektir" demişti.