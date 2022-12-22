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    • 22.12.2022 17:19
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    İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgürlük istediği Selahattin Demirtaş! PKK elebaşı Murat Karayılan itiraf etti: Bizim eserimiz

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest kalması için çağrı yaptığı Selahattin Demirtaş'ın, terör örgütü PKK'nın eseri olduğu ilk ağızdan itiraf edildi. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, Selahattin Demirtaş ile aralarından bir ayrılık olmadığını söyledi. Elebaşı Karayılan, Selahattin Demirtaş da bu mücadelenin bir eseridir, bir parçasıdır. Kaldı ki o da kendisini böyle görüyor." itirafını yaptı.

    takvim.com.tr
    Karayılan ve Kılıçdaroğlu nerede buluştu

    Terör örgütü PKK'dan, HDP'nin tutuklu Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin bomba bir itiraf geldi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi kolu HDP ile yaptıkları ortaklık gereği her fırsatta 'Serbest bırakılsın' çağrısı yaptığı Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklama yapan terör elebaşı Murtay Karayılan "Demirtaş bizim esermizimdir" itirafını yaptı.

    Terör örgütü PKK'nın propaganda paçavralarından birine konuşan terörist Murat Karayılan kendisine yöneltilen, "HPG'nin Mersin'de gerçekleştirdiği eylem sonrasında Selahattin Demirtaş ve HPG arasında çelişki olduğu görüldü. Bu bir çelişki mi yoksa düşünce farklılığı mı?" sorusuna yanıt verdi.

    PKK'LI MURAT KARAYILAN'IN İTİRAFI: DEMİRTAŞ ESERİMİZDİR
    Teröristbaşı Karayılan verdiği şu yanıtla Selahattin Demirtaş ile olan bağlarını da itiraf etmiş oldu;



    "Hayır, çelişki değildir. Bazı konularda fikir ayrılığı olabilir fakat hiçbir çelişki söz konusu değildir. Selahattin Demirtaş da bu mücadelenin bir eseridir, bir parçasıdır. Kaldı ki o da kendisini böyle görüyor. Yani bu camia çok geniştir; çok görüşlülük olabilir ama özgürlük ve demokrasi davası için birlik de hep olacaktır. Bu çerçevede hiçbir çelişki olmadığını belirtebilirim."

    CHP'YE VE 6'LIYA HDP GÖNDERMESİ: KİMİ İSTERSE O SEÇİLECEK
    Öte yandan HDP aracılığıyla ortaklık yaptıkları CHP ve 6'lı masaya da bir gönderme yapan Karayılan seçimlere işaret ederek kendilerinin belirleyici güç olacaklarını iddia etti.

    Karayılan, "Şimdi Kürtler seçimlerde esas irade gücüdür, Kürtler kilittir. Kimi isterse o seçilecek. Şu anda hepsi Kürtlere muhtaçtır. Bu, Kürt özgürlük mücadelesi için önemli bir başarıdır. Yani kaç yıldır o kadar saldırmalarına, katletmelerine, zulmetmelerine, o kadar insanı zindanlara atmalarına rağmen yine de siyasi parti HDP şahsında Kürt halkı şu ana kadar da siyasi sahnede bir iradedir. " dedi.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SELAHATTİN DEMİRTAŞ SEVGİSİ
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'a olan sevgisi biliniyor! Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK tarafından 'Bizim eserimiz' itirafı yapılan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen Selahattin Demirtaş'a her fırsatta özgürlük istiyor.

        "DEMİRTAŞ'IN SERBEST KALMASI EN BÜYÜK ARZUM"
        Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep ederek şunları söylemişti;

        "Selahattin Demirtaş haksız yere tutuklu, siyasi bir tutuklu zaten. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Demirtaş içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını dile getirdiği görüşleri var. Bu görüşler gayet önemli. Bu arada sadece o değil Sayın Osman Kavala da bir an önce serbest kalmalı. Haklarındaki serbest kalmalarına dair yargı kararlarının uygulanması gerekiyor."
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        Haberler Güncel İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgürlük istediği Selahattin Demirtaş! PKK elebaşı Murat Karayılan itiraf etti: Bizim eserimiz
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