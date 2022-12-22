İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgürlük istediği Selahattin Demirtaş! PKK elebaşı Murat Karayılan itiraf etti: Bizim eserimiz

Terör örgütü PKK'dan, HDP'nin tutuklu Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin bomba bir itiraf geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi kolu HDP ile yaptıkları ortaklık gereği her fırsatta 'Serbest bırakılsın' çağrısı yaptığı Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklama yapan terör elebaşı Murtay Karayılan "Demirtaş bizim esermizimdir" itirafını yaptı.

Terör örgütü PKK'nın propaganda paçavralarından birine konuşan terörist Murat Karayılan kendisine yöneltilen, "HPG'nin Mersin'de gerçekleştirdiği eylem sonrasında Selahattin Demirtaş ve HPG arasında çelişki olduğu görüldü. Bu bir çelişki mi yoksa düşünce farklılığı mı?" sorusuna yanıt verdi.

PKK'LI MURAT KARAYILAN'IN İTİRAFI: DEMİRTAŞ ESERİMİZDİR

Teröristbaşı Karayılan verdiği şu yanıtla Selahattin Demirtaş ile olan bağlarını da itiraf etmiş oldu;