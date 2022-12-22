İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgürlük istediği Selahattin Demirtaş! PKK elebaşı Murat Karayılan itiraf etti: Bizim eserimiz

Terör örgütü PKK'dan, HDP'nin tutuklu Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin bomba bir itiraf geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi kolu HDP ile yaptıkları ortaklık gereği her fırsatta 'Serbest bırakılsın' çağrısı yaptığı Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklama yapan terör elebaşı Murtay Karayılan "Demirtaş bizim esermizimdir" itirafını yaptı.
Terör örgütü PKK'nın propaganda paçavralarından birine konuşan terörist Murat Karayılan kendisine yöneltilen, "HPG'nin Mersin'de gerçekleştirdiği eylem sonrasında Selahattin Demirtaş ve HPG arasında çelişki olduğu görüldü. Bu bir çelişki mi yoksa düşünce farklılığı mı?" sorusuna yanıt verdi.
PKK'LI MURAT KARAYILAN'IN İTİRAFI: DEMİRTAŞ ESERİMİZDİR
Teröristbaşı Karayılan verdiği şu yanıtla Selahattin Demirtaş ile olan bağlarını da itiraf etmiş oldu;
"Hayır, çelişki değildir. Bazı konularda fikir ayrılığı olabilir fakat hiçbir çelişki söz konusu değildir. Selahattin Demirtaş da bu mücadelenin bir eseridir, bir parçasıdır. Kaldı ki o da kendisini böyle görüyor. Yani bu camia çok geniştir; çok görüşlülük olabilir ama özgürlük ve demokrasi davası için birlik de hep olacaktır. Bu çerçevede hiçbir çelişki olmadığını belirtebilirim."
CHP'YE VE 6'LIYA HDP GÖNDERMESİ: KİMİ İSTERSE O SEÇİLECEK
Öte yandan HDP aracılığıyla ortaklık yaptıkları CHP ve 6'lı masaya da bir gönderme yapan Karayılan seçimlere işaret ederek kendilerinin belirleyici güç olacaklarını iddia etti.
Karayılan, "Şimdi Kürtler seçimlerde esas irade gücüdür, Kürtler kilittir. Kimi isterse o seçilecek. Şu anda hepsi Kürtlere muhtaçtır. Bu, Kürt özgürlük mücadelesi için önemli bir başarıdır. Yani kaç yıldır o kadar saldırmalarına, katletmelerine, zulmetmelerine, o kadar insanı zindanlara atmalarına rağmen yine de siyasi parti HDP şahsında Kürt halkı şu ana kadar da siyasi sahnede bir iradedir. " dedi.