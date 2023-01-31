Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de Sayıştay’ı tehdit etti: Yakarım sizi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM kürsüsünden tehditler savurdu.

Daha önce 128 milyar dolar iftirasını ortaya atan ve tazminata mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez yalanın dozunu artırarak Sayıştay'ı tehdit etti.

AK Parti hükümetini hedef alarak '20 yılda beş ayrı sektöre 418 milyar dolar aktarıldığı' iddiasını TBMM kürsüsünden köpürten Kemal Kılıçdaroğlu Sayıştay'a "İktidara geldiğimizde yazdığınız raporlarda 418 milyar doları görmezsem görevinizi layıkıyla yerine getirmemişsiniz demektir. Milletimin önünde açıkça ifade ediyorum; vallahi de billahi de raporda görmezsem yakarım sizleri." ifadeleriyle tehditler savurdu.

Tehdit ettiği Sayıştay Başkanlığından randevu talep edeceğini de söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gideceğim ve baş başa görüşeceğim. Şimdi konuştuklarımın daha ayrıntısını onlarla konuşacağım. Son bir Bay Kemal uyarısı daha yapmak istiyorum, beytülmala dokunan yanacaktır." iddiasıyla tehditlerini sürdürdü.

SON OLARAK TSK'YI TEHDİT ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk tehdidi bu değil. Kılıçdaroğlu öğretmenlerden çiftçilere SPK'dan TSK'ya kadar bir çok vatandaşı ve kurumu tehdit etti.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda TSK'yı hedef alarak, "Komuta kademesi haddini bilsin" şeklinde tehdit dili kullanmıştı

KILIÇDAROĞLU'NUN TEHDİTLERİ VE HEDEF ALDIĞI GRUPLAR

Kılıçdaroğlu'nun tehditlerin bazıları şu şekilde;

RETÖRE TEHDİT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi hedef aldı.

"Boğaziçi'ne kayyum atandı. Niye atanır? Bir süre kaldı, dayanamadı, ayrıldı. Bu sefer kendi içlerinden kayyum çıkardılar. Okulun içinden çıkan kişi tam anlamıyla bir Brütüs. Naci okul mezunlarının kendi paralarıyla yaptığı binaya el koydu. Buradan Naci'ye sesleniyorum; zulümden, adaletsizlikten, baskıdan hoşlanmam. Bunu yapanları da asla ve asla affetmem. Naci, kayyum düzenine son verdiğimizde görecektir geliyor gelmekte olanın ne anlama geldiğini."

SPK'YA TEHDİT: MÜHLET TANIYORUM

Kılıçdaroğlu yine geçtiğimiz haftalarda SPK'yı hedef alarak "Pazartesi'ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim." ifadeleriyle tehdit savurmuştu.

ÖĞRETMENLERE TEHDİT

Kılıçdaroğlu, AK Parti'yi destekleyen öğretmenleri hedef alarak, "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem." dedi.

VALİLERE TEHDİT: UYARIYORUM

"Valileri uyarıyorum; Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!"

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TERCÜMANINA TEHDİT

"NATO Liderler Zirvesi sırasında Başkan Erdoğan'ın tercümanlığını yapan Fatima Gülham Abushanab'ı açıkça tehdit eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz." ifadeleriyle tehdit dili kullandı.

İŞ DÜNYASINA TEHDİT: ŞİRKETLERİNE EL KOYACAĞIZ

"AK Parti'yi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız; muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız. Onlarla çalışan memurları işten atacağız. AK Parti'de görev yapanların mallarına el koyacağız."

ÇİFTÇİLERE TEHDİT: İKİ ELİM YAKANIZDA OLACAK

Kılıçdaroğlu çiftçileri de "İlk seçimde siz hala gidip oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak" ifadeleriyle hedef almıştı.