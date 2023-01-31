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    • 31.01.2023 14:33
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    Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

    Son dkaika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğaziçi Üniversitesi rektörünü hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Boğaziçi Rektörü, kampüste Boğaza nazır hazine arazisine çöküp işletmecilik ve düğün organizasyonu yapanlara dur demiş. Mezun derneği kılığında şahıs şirketleri üzerinden rantiyecilik yapanları savunmak da Bay Kemal'e kalmış. Hayırdır, rantiyecilere ortak mısın?” diye sordu.

    Rektörü hedef alan Kılıçdaroğlu’na tepki

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi rektörünü hedef alarak "Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye'de "kayyum" düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı" demişti.

    Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

    Varank, Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayarak, "Boğaziçi Rektörü, kampüste Boğaza nazır hazine arazisine çöküp işletmecilik ve düğün organizasyonu yapanlara dur demiş. Mezun derneği kılığında şahıs şirketleri üzerinden rantiyecilik yapanları savunmak da Bay Kemal'e kalmış. Hayırdır, rantiyecilere ortak mısın?" diye sordu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
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