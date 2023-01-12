CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal tehdit: Bu sefer SPK'yı hedef aldı

HDP'YE DESTEK VERDİ
Askeri tehdit eden Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye ise kucak açtı.
HDP'nin kapatılması için görülen davaya tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
"Yeni bir yüzyıla güzelce gülümseyerek ve huzur içinde girmeliyiz. Önümüzdeki seçimler bu bağlamda önemli seçimler. Demokrasiye inanıyorsak düşünce özgürlüğüne de inanacağız. Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Artık demokrasilerde siyasal partiler kapatılmaz. Partileri kapatıp, hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
TSK'YI TEHDİT EDEN KILIÇDAROĞLU FETÖ'CÜLERİN YANINDAN SIVIŞMIŞTI
Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde ise ülkeyi işgale kalkışan FETÖ'cülerin yanında sıvışarak kaçmıştı.
Sosyal medyada bu durum hatılatılarakk Kılıçdaroğlu'na tepki gösterildi.
Sosyal medya kullanıcıları "Madem bu kadar yürekliydin neden 15 Temmuz'da tankların yanından sıvıştın? FETÖ'cülere karşı duyrsaydın" yorumlarıyla Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
KILIÇDAROĞLU'NUN 15 TEMMUZ GECESİ YAPTIKLARI
Hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemeyen alçaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU ALÇAK KALKIŞMAYI KAHVE İÇEREK İZLEDİ
CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun 252 vatan evladının şehit olduğu o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip ettiği de unutulmadı.