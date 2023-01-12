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    • Güncel
    • 12.01.2023 19:49
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    • 12.01.2023 19:49
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal tehdit: Bu sefer SPK'yı hedef aldı

    Son dakika haberi! Daha önce öğretmenleri, iş insanlarını, çiftçileri, müteahhitleri, gazetecileri ve son olarak da geçtiğimiz günlerde de Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlarını tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün de sosyal medya üzerinden Sermaye Piyasası Kurulunu (SPK) hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kılıçdaroğlu’ndan skandal tehdit!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala başvurduğu tehdit diline ara vermeden devam ediyor.

    Daha önce memurları ve bürokratları hedef alan Kılıçdaroğlu şimdi de Sermaye Piyasası Kurulunu (SPK) hedef aldı.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN SPK'YA AÇIK TEHDİT: "SİZE PAZARTESİ'YE KADAR MÜHLET"
    Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "SPK'ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi'ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim." ifadelerini kullandı.



        SPK'DAN PİYASA BOZUCU EYLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürekli olarak yerine getirildiğini bildirilmişti.

        SPK açıklamasında, "Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri Kurulumuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

        11 Ocak tarihinde yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti.

        "Bu kapsamda, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacaktır."

        KEMAL KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ SAVUNDU TSK'YI TEHDİT ETTİ
        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak'ta TBMM'de yaptığı konuşmada büyük bir skandala imza atarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tehdit etmişti.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN TSK'YA TEHDİT HDP'YE KUCAK!
        Kemal Kılıçdaroğlu, bazı komutanların iktidarın politikalarını alkışladığını iddia ederek "Komuta kademesin haddini bilsin." şeklinde skandal ifadeler kullanarak TSK'yı tehdit etmişti.

        Kılıçdaroğlu TSK'yı tehdit etti: ''Komuta kademesi haddini bilsin''

        Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin kapatılması için görülen davaya da tepki göstererek HDP'ye sahip çıktı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini eleştirirken askerlere alkışlattığını iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu skandal ifadeler kullandı.

        "KOMUTA KADEMESİ HADDİNİ BİLSİN"
        Kılıçdaroğlu şu ifadelerle TSK'ya tehdit savurdu:

        "Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil; ama devlet açısında büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli Orta Doğu askerleri savaşlardan kaçtılar. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak."

            Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ı ve TSK'yı hedef aldığı sözlerini şöyle sürdürdü;
            "Siyaset mi yapmak istiyorlar, çıkarsınlar o kutsal üniformayı hizalansınlar, Erdoğan'ın yanına. Perinçek'e de takılsınlar, Erdoğan artık o dünyaların adamı. Açık söylüyorum; biz değiştik, biz halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek artık saray tam odur. Statükocu, antireformcu, antiözgürlükçü Kenan Evren kafasına geldiler bunlar. Tamamı Kenan Evren'in hizasındalar."

            HDP'YE DESTEK VERDİ
            Askeri tehdit eden Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye ise kucak açtı.

            HDP'nin kapatılması için görülen davaya tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

            "Yeni bir yüzyıla güzelce gülümseyerek ve huzur içinde girmeliyiz. Önümüzdeki seçimler bu bağlamda önemli seçimler. Demokrasiye inanıyorsak düşünce özgürlüğüne de inanacağız. Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Artık demokrasilerde siyasal partiler kapatılmaz. Partileri kapatıp, hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"

            TSK'YI TEHDİT EDEN KILIÇDAROĞLU FETÖ'CÜLERİN YANINDAN SIVIŞMIŞTI
            Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde ise ülkeyi işgale kalkışan FETÖ'cülerin yanında sıvışarak kaçmıştı.

            Sosyal medyada bu durum hatılatılarakk Kılıçdaroğlu'na tepki gösterildi.

            Sosyal medya kullanıcıları "Madem bu kadar yürekliydin neden 15 Temmuz'da tankların yanından sıvıştın? FETÖ'cülere karşı duyrsaydın" yorumlarıyla Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

            KILIÇDAROĞLU'NUN 15 TEMMUZ GECESİ YAPTIKLARI
            Hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemeyen alçaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu.

            KEMAL KILIÇDAROĞLU ALÇAK KALKIŞMAYI KAHVE İÇEREK İZLEDİ
            CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun 252 vatan evladının şehit olduğu o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip ettiği de unutulmadı.

            "DARBE OLURSA TANKIN ÖNÜNE ÇIKARIM" DEMİŞTİ TANKLARIN ARASINDAN KAÇTI
            15 Temmuz'dan önce "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki tankların arasından geçerek havalimanını terk etti.


            Direnişe gölge düşürmek ve FETÖ'yü aklamak için kontrollü darbe yalanını uyduran Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe saatlerinde istanbul havalimanında birkaç metredeki cuntacı askerlerle karşılaşmamak için VIP'te bekledi sonra da çıkış yaparak CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerek gelişmeleri takip etti.

                İşte o gece yaşananlar;

                23.17: Kemal Kılıçdaroğlu saat 23.17'de VIP salonuna giriyor ve önce dışarıda bekleyen aracına doğru yöneliyor. Fakat bu esnada VIP nizamiye girişi, darbecilere ait 2 tank tarafından kapatılmış durumda. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler salona dönüyor.

                Burada yaklaşık 12 dakika geçiren CHP Genel Başkanı, 2 tankın 23.23'te nizamiyeden ayrılması üzerine de 23.30'da VIP'ten çıkıyor.

                Nizamiye girişindeki darbeci tanklar, Kılıçdaroğlu'nun VIP'e girişinden 6 dakika sonra ayrılıyor. CHP lideri ve yanındakiler de bu güzergâhtan çıkış yapıyor.

                Elini kollunu sallayarak havalimanından çıkan Kılıçdaroğlu CHP'li Bakırköy Belediye Başkanının evine giderek televizyon başında darbe girişimine dair gelişmeleri takip ediyor.

                "ZIRHLI ARACIN YANINDAN YÜRÜYEREK GEÇTİM"
                Geçtiğimiz yıl o gece yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" ifadelerini kullandı.

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                Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal tehdit: Bu sefer SPK'yı hedef aldı
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