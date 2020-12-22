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    • 22.12.2020 16:27
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    öğretmenlerden sonra çiftçileri hedef aldı: ’ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak

    ’deki grup toplantısında ’ye oy veren çiftçilere seslenen Genel Başkanı , "İlk de siz hala gidip AK Parti’ye oy verirseniz benim iki elim sizin yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil" dedi. Geçtiğimiz ay da iktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

    Öğretmenlerden sonra çiftçileri hedef aldı

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı , partisinin 'deki grup toplantısında konuştu.

    Çiftçiler ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'ye oy veren çiftçileri hedef alarak şunları söyledi: "Mardin'de en çok oyu alan parti AK Parti. Konya ve Şanlıurfa'da da aynı şekilde. Bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim sizin yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil."



    ÖĞRETMENLERE DE SALDIRMIŞTI
    Geçtiğimiz ay da iktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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