Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.





Çiftçiler ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy veren çiftçileri hedef alarak şunları söyledi: "Mardin'de en çok oyu alan parti AK Parti. Konya ve Şanlıurfa'da da aynı şekilde. Bütün çiftçilere sesleniyorum. İlk seçimde siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim sizin yakanızda olacak. Akıl alır gibi değil."







ÖĞRETMENLERE DE SALDIRMIŞTI

Geçtiğimiz ay da iktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" ifadelerini kullanmıştı.