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    • Güncel
    • 23.08.2022 22:39
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    • 23.08.2022 23:19
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun nefret dili katlanarak büyüyor! Şimdi de Valileri tehdit ve hakaret ederek hedef gösterdi

    Girdiği her seçimden mağlup ayrılan ve 2023'e sayılı bir zaman kala nefret diline başvuran Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehditkar üslubu katlanarak sürüyor. Daha önce memurları ve bürokratları seviyesiz bir şekilde hedef gösteren Kılıçdaroğlu, bu kez vites yükseltti! Tuvalet, güvenlik vb. asgari şartların organizatör şirket tarafından yerine getirilememesi nedeniyle iptal edilen Zeytinli Rock Festivali'ni kendisine algı malzemesi olarak kullanan CHP Genel Başkanı, "Valileri uyarıyorum" şeklinde çirkin bir üslupla tweet atarak "Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu şimdi de Valileri tehdit etti!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala başvurduğu tehdit diline ara vermeden devam ediyor.

    Daha önce memurları ve bürokratları seviyesiz bir şekilde hedef alan Kılıçdaroğlu şimdi de vites yükselterek Valileri tehdit etti.


    Fotoğrafta: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    "VALİLERİ UYARIYORUM..." DEDİ "ŞAKŞAKÇI" DİYEREK HAKARET ETTİ
    Tuvalet, güvenlik vb. asgari şartların organizatör şirket tarafından yerine getirilememesi nedeniyle iptal edilen Zeytinli Rock Festivali'ni üzerinden kendisine rol devşirip kara propaganda yapan CHP Genel Başkanı, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma" şeklinde konuştu.


    Fotoğrafta: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı skandal paylaşım

    Devletin valisini nefret diliyle hedef gösteren tehditkar Kılıçdaroğlu, "Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" şeklinde konuştu.



        ORGANİZATÖRÜN YETERSİZLİĞİ FESTİVALİN İPTALİNE SEBEP
        Öte yandan İçişleri Bakanlığı müfettişleri de söz konusu şirketin etkinlik için gerekli ruhsatlara sahip olmadığını saptamıştı.

        KAYMAKAMLIKTAN İPTAL GEREKÇESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
        Burhaniye Kaymakamlığı'nca konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Milyon Yapım Organizasyon Firması tarafından 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde Burhaniye Ali Çetinkaya Mahallesi Orjan Sahil Sitesi'ne yakın bölgede düzenlenmesi planlanan kamplı Zeytinli Rock Festivali'ne ilişkin başvurusu, daha önceki yıllarda düzenlenen Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan çeşitli olumsuzluklar ile vatandaşlar tarafından yapılan şikayet ve yakınmalardan dolayı Burhaniye Kaymakamlığı tarafından uygun görülmeyerek 05 Ağustos'ta gerek telefonla gerekse yüz yüze defalarca izin verilmeyeceği iletildiği halde süreci ısrarla devam ettiren ilgili firmaya yazılı olarak bildirilmiştir" denildi.


        ÖĞRETMEN, ESNAF, ÇİFTÇİ, SANATÇI... HEPSİNİ TEHDİT ETTİ
        Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Valileri tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memurları ve bürokratları da tehdit etmiş, tüm tepkileri üzerine toplamıştı.



        İşte siyasi müflis Kılıçdaroğlu'nun nefret dilinden etkilenen ve hedef gösterilen diğer kesimler;

        Öğretmenlere: Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem

        Esnafa: Eğer bunlara gidip sandıkta oy verirsen vallahi de billahi de iki elim iki yakanda olur


        Üreticilere ve çiftçilere: Şimdi bütün üreticilere ve çiftçilere sesleniyorum; İlk seçimde eğer siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak.

        Sanatçılara: Yalakadan sanatçı olmaz. Sanatçı dik durur, sanatçı aykırı insandır
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