Kemal Kılıçdaroğlu'nun nefret dili katlanarak büyüyor! Şimdi de Valileri tehdit ve hakaret ederek hedef gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala başvurduğu tehdit diline ara vermeden devam ediyor.
Daha önce memurları ve bürokratları seviyesiz bir şekilde hedef alan Kılıçdaroğlu şimdi de vites yükselterek Valileri tehdit etti.
Fotoğrafta: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
"VALİLERİ UYARIYORUM..." DEDİ "ŞAKŞAKÇI" DİYEREK HAKARET ETTİ
Tuvalet, güvenlik vb. asgari şartların organizatör şirket tarafından yerine getirilememesi nedeniyle iptal edilen Zeytinli Rock Festivali'ni üzerinden kendisine rol devşirip kara propaganda yapan CHP Genel Başkanı, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma" şeklinde konuştu.
Fotoğrafta: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı skandal paylaşım
Devletin valisini nefret diliyle hedef gösteren tehditkar Kılıçdaroğlu, "Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" şeklinde konuştu.