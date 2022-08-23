Kemal Kılıçdaroğlu'nun nefret dili katlanarak büyüyor! Şimdi de Valileri tehdit ve hakaret ederek hedef gösterdi





ORGANİZATÖRÜN YETERSİZLİĞİ FESTİVALİN İPTALİNE SEBEP

Öte yandan İçişleri Bakanlığı müfettişleri de söz konusu şirketin etkinlik için gerekli ruhsatlara sahip olmadığını saptamıştı.



KAYMAKAMLIKTAN İPTAL GEREKÇESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Burhaniye Kaymakamlığı'nca konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Milyon Yapım Organizasyon Firması tarafından 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde Burhaniye Ali Çetinkaya Mahallesi Orjan Sahil Sitesi'ne yakın bölgede düzenlenmesi planlanan kamplı Zeytinli Rock Festivali'ne ilişkin başvurusu, daha önceki yıllarda düzenlenen Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan çeşitli olumsuzluklar ile vatandaşlar tarafından yapılan şikayet ve yakınmalardan dolayı Burhaniye Kaymakamlığı tarafından uygun görülmeyerek 05 Ağustos'ta gerek telefonla gerekse yüz yüze defalarca izin verilmeyeceği iletildiği halde süreci ısrarla devam ettiren ilgili firmaya yazılı olarak bildirilmiştir" denildi.