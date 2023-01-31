Bay Kemal tarihten kaldı: CHP 'Yeter söz milletindir' afişini hazırlayan Selçuk Milar'ı sürgün etmiş

1950 yılında CHP'nin tek parti faşizmine son veren "Yeter Söz Milletindir" sloganının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından parti genel merkezine asılması şaşkınlık yaratmıştı. Bu tarihi afişi hazırlayan ve sloganı bulan mimar Selçuk Milar'ın deşifre olması üzerine CHP'li bakan tarafından Ankara'dan Urfa'ya sürüldüğü ortaya çıktı.
BAŞKAN ERDOĞAN İŞARETİ VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçim tarihini açıklarken "Yeter! Söz de, karar da, gelecek de miletindir" demişti. Bu seçim sloganının bir benzerini bundan tam 73 yıl önce CHP'nin tek parti zulmünün tarihe gömülmesi ile sonuçlanan 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti kullanmıştı.
ŞAŞKINLIK YARATAN GİRİŞİM
Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun resmi ile birlikte "Yeter söz milletindir" afişinin asılması büyük şaşkınlık yarattı. Başkan Erdoğan "Menderes'i idama götürenler "Yeter Söz Milletindir" sözüne sahip çıkıyorlar" diyerek tepkisini gösterdi.
Peki, tarihe geçen bu slogan ve Demokrat Parti'ye seçim kazandıran o afiş nasıl ortaya çıkmıştı? İşte o tarihe geçen afişin hazırlanmasının perde arkası ve sonrasında yaşananlar.
1949'DA MENDERES İLE TANIŞTI
Bu sloganı bulan ve afişi hazırlayan Selçuk Milar, Tarih ve Toplum Dergisi'nin Haziran 1988 sayısında kaleme aldığı makalesinde o tarihi günleri tüm detayları ile anlatıyor.
Sabah gazetesinin haberine göre; Mimar Selçuk Milar, Ankara'da Meşrutiyet Caddesi'nde oturduğu apartman dairesindeki komşusu gazeteci Kenan Akmanlar tarafından 1949 yılında Adnan Menderes ile tanıştırılır.
Menderes, Selçuk Milar'ın DP reklam ve tanıtım komisyonuna katılmasını rica eder. Yurtdışındaki seçim çalışmalarını yakından izleyen Selçuk Milar, sıradışı fikirlerini komisyonda anlatır. Ancak reklamcılık ve tasarım konusunda hiçbir fikri olmayan bazı komisyon üyelerinin eleştirileri ile karşılaşır. Selçuk Milar ise ısrarla farklı bir seçim çalışmasına ihtiyaçları olduğunu söyler.
TARİHİ SLOGAN VE AFİŞ ORTAYA ÇIKIYOR
Şiddetli tartışmaların yaşandığı bir toplantıda Selçuk Milar öfkelenir ve "Kocaman bir el yaparsınız, üzerine "Yeter Söz Miletindir" yazarsınız. İşte afiş böyle olur." der. Afiş aslında bir cümle ile ortaya çıkmıştır.