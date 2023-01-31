Bay Kemal tarihten kaldı: CHP 'Yeter söz milletindir' afişini hazırlayan Selçuk Milar'ı sürgün etmiş

1950 yılında CHP'nin tek parti faşizmine son veren "Yeter Söz Milletindir" sloganının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından parti genel merkezine asılması şaşkınlık yaratmıştı. Bu tarihi afişi hazırlayan ve sloganı bulan mimar Selçuk Milar'ın deşifre olması üzerine CHP'li bakan tarafından Ankara'dan Urfa'ya sürüldüğü ortaya çıktı.

BAŞKAN ERDOĞAN İŞARETİ VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçim tarihini açıklarken "Yeter! Söz de, karar da, gelecek de miletindir" demişti. Bu seçim sloganının bir benzerini bundan tam 73 yıl önce CHP'nin tek parti zulmünün tarihe gömülmesi ile sonuçlanan 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti kullanmıştı.

ŞAŞKINLIK YARATAN GİRİŞİM

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun resmi ile birlikte "Yeter söz milletindir" afişinin asılması büyük şaşkınlık yarattı. Başkan Erdoğan "Menderes'i idama götürenler "Yeter Söz Milletindir" sözüne sahip çıkıyorlar" diyerek tepkisini gösterdi.