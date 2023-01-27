Deşifre: Ekşi Sözlük'ten İYİ Parti'nin 'anket' oyunuyla eş güdümlü cadı avı! İmamoğlu'nu eleştiren CHP'li hesaplar tek tek kapatıldı

BURSALILARDAN İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ: "PKK'NIN YANINA GİT SEN"

Ablasından (Akşener) rüzgarı alan İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu oldu. Burada çeşitli temaslarla adaylık zeminini inşa etmeye çalışan CHP'li İBB Başkanı, sonrasında rotayı Bursa'ya kırdı. Ancak burada umduğunu bulamadı...



Ulu Camii'de cuma namazına katılan İmamoğlu'na namaz sonrası cemaatten bir vatandaş sert tepki gösterdi. Söz konusu vatandaş Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Boğaz'a git sen Boğaz'a, burada işin yok senin, PKK'nın yanına git sen" ifadelerini kullanınca korumalar araya girdi. Bu sırada camiyi boşaltan cemaat ile İmamoğlu'nun çıkışını bekleyen partililer arasında zaman zaman gerginlik ve sözlü sataşmalar yaşandı.