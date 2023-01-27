Deşifre: Ekşi Sözlük'ten İYİ Parti'nin 'anket' oyunuyla eş güdümlü cadı avı! İmamoğlu'nu eleştiren CHP'li hesaplar tek tek kapatıldı

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP içerisindeki adaylık savaşları katlanarak büyüyor.
Saraçhane'de Meral Akşener ile el ele vererek mağduriyet temelli adaylık tiyatrosu sahneleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak siyasi ikballeri doğrultusunda il il gezmeye başladı.
BURSALILARDAN İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ: "PKK'NIN YANINA GİT SEN"
Ablasından (Akşener) rüzgarı alan İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu oldu. Burada çeşitli temaslarla adaylık zeminini inşa etmeye çalışan CHP'li İBB Başkanı, sonrasında rotayı Bursa'ya kırdı. Ancak burada umduğunu bulamadı...
Ulu Camii'de cuma namazına katılan İmamoğlu'na namaz sonrası cemaatten bir vatandaş sert tepki gösterdi. Söz konusu vatandaş Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Boğaz'a git sen Boğaz'a, burada işin yok senin, PKK'nın yanına git sen" ifadelerini kullanınca korumalar araya girdi. Bu sırada camiyi boşaltan cemaat ile İmamoğlu'nun çıkışını bekleyen partililer arasında zaman zaman gerginlik ve sözlü sataşmalar yaşandı.
ÇARŞIDAN GEÇEMEDİ ESNAF ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ
Cuma namazı sonrası çarşıya giden İmamoğlu, havlucular ve bıçakçıları gezmek istedi. Ancak Havlucular Çarşısı girişinde toplanan kalabalık İmamoğlu ve beraberindekileri Başkan Erdoğan sloganlarıyla karşıladı. Camideki tepkinin şokunu yaşayan İmamoğlu bir şokta çarşıda yaşayınca esnaf ziyaretini yarıda kesmek zorunda kaldı.
Öte yandan siyasi emelleri uğruna il il gezen Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'den aldığı destek herkesin malumu.
Meral Akşener, 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önünü açacak 'anket' oyununu devreye soktu. İYİ Partili kurmaylar da söylemleriyle İmamoğlu'na arka çıkıp Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etti.