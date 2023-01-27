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    • 27.01.2023 23:18
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    • 27.01.2023 23:37
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    Deşifre: Ekşi Sözlük'ten İYİ Parti'nin 'anket' oyunuyla eş güdümlü cadı avı! İmamoğlu'nu eleştiren CHP'li hesaplar tek tek kapatıldı

    Meral Akşener'den aldığı rüzgarla adaylık zeminini oluşturmak için il il gezen Ekrem İmamoğlu'na algı, propaganda, manipülasyon ve kirli olaylarda başı çeken Ekşi Sözlük isimli çöplükten destek gecikmedi. Sözlük, İmamoğlu'nun Bursa ziyareti sırasında protesto edilmesine ilişkin açılan başlıklar üzerinden cadı avına çıktı. Bu kapsamda muhafazakar hesaplar hatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren çizgideki CHP'li hesaplar tek tek kapatıldı. İmamoğlu'na dokunanın yandığı Ekşi Çöplük'te Başkan Erdoğan'a hakaret edilmesine ise göz yumuldu. İYİ Parti'nin 'anket' oyunu ile CHP'li İBB Başkanı'nın önünü açmasıyla eş güdümlü olarak Ekşi Sözlük'ün başlattığı cadı avı zamanlaması manidar bir detay olarak dikkati çekti. Takvim.com.tr süreci sizler ayrıntılarıyla deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ekşi Çöplük’te cadı avı! İmamoğlu’nu eleştiren yandı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP içerisindeki adaylık savaşları katlanarak büyüyor.

    Saraçhane'de Meral Akşener ile el ele vererek mağduriyet temelli adaylık tiyatrosu sahneleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayarak siyasi ikballeri doğrultusunda il il gezmeye başladı.

    BURSALILARDAN İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ: "PKK'NIN YANINA GİT SEN"
    Ablasından (Akşener) rüzgarı alan İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu oldu. Burada çeşitli temaslarla adaylık zeminini inşa etmeye çalışan CHP'li İBB Başkanı, sonrasında rotayı Bursa'ya kırdı. Ancak burada umduğunu bulamadı...

    Ulu Camii'de cuma namazına katılan İmamoğlu'na namaz sonrası cemaatten bir vatandaş sert tepki gösterdi. Söz konusu vatandaş Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak "Boğaz'a git sen Boğaz'a, burada işin yok senin, PKK'nın yanına git sen" ifadelerini kullanınca korumalar araya girdi. Bu sırada camiyi boşaltan cemaat ile İmamoğlu'nun çıkışını bekleyen partililer arasında zaman zaman gerginlik ve sözlü sataşmalar yaşandı.

    ÇARŞIDAN GEÇEMEDİ ESNAF ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ
    Cuma namazı sonrası çarşıya giden İmamoğlu, havlucular ve bıçakçıları gezmek istedi. Ancak Havlucular Çarşısı girişinde toplanan kalabalık İmamoğlu ve beraberindekileri Başkan Erdoğan sloganlarıyla karşıladı. Camideki tepkinin şokunu yaşayan İmamoğlu bir şokta çarşıda yaşayınca esnaf ziyaretini yarıda kesmek zorunda kaldı.

    Öte yandan siyasi emelleri uğruna il il gezen Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'den aldığı destek herkesin malumu.

    Meral Akşener, 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının önünü açacak 'anket' oyununu devreye soktu. İYİ Partili kurmaylar da söylemleriyle İmamoğlu'na arka çıkıp Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etti.


        Fotoğrafta: Ekrem İmamoğlu'nu eleştirildiği için Ekşi Sözlük tarafından engellenen bir hesap

        EKŞİ ÇÖPLÜK CADI AVINA BAŞLADI! EKREM'İ ELEŞTİREN CHP'LİLERİ TEK TEK UÇURDULAR
        Bu olayın yankıları sürerken İmamoğl'nun fiilen başlattığı adaylık hareketine algı, propaganda, manipülasyon ve kirli olaylarda başı çeken Ekşi Sözlük'ten de destek gecikmedi.


        Fotoğrafta: İmamoğlu'nun Bursa'da protesto edilmesine ilişkin görüş paylaştığı için kapatılan bir başka hesap

        Ekşi Sözlük, Ekrem İmamoğlu'nun Bursa Ulu Camii ziyareti sırasında protesto edilmesine ilişkin açılan başlıklar üzerinden cadı avına çıktı. Bu kapsamda İmamoğlu'nu eleştiren muhafazakar hesaplar hatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren çizgideki CHP'li hesaplar tek tek kapatıldı.


        Ekşi'nin cadı avından nasibini alan bir diğer hesap

        İKİYÜZLÜ TUTUMUN EN NET GÖSTERGESİ
        Aynı başlık altında, Ekrem İmamoğlu'na karşı protestoyu eleştiren, protestocu vatandaşlara karşı küfür eden hesapların entrylerinin olduğu gibi bırakılması ise sergilenen ikiyüzlü tutumu gözler önüne serdi.



            İMAMOĞLU'NA DOKUNAN YANIYOR: BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET SERBEST
            İmamoğlu'na dokunanın yandığı Ekşi Çöplük'te Başkan Erdoğan'a hakaret edilmesine de göz yumuldu.

            İmamoğlu'nun Bursa'da protesto edilmesi başlığı altında Başkan Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine küfürler yağdıran "Joeyramone" isimli yazarın saat 19.43'te yazdığı gönderiye ise EKŞİ'den herhangi bir müdahale gelmedi.



            Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu'nun PR ekibi ve Ekşi Sözlük isimli kara propaganda aygıtı yakın temas içerisinde.

            İMAMOĞLU'NA ÖZEL TANITIM, REKLAM VE KURALLAR
            Bir dönem Ekşi Sözlük'te 'Ekrem İmamoğlu' başlığı açıldığı zaman diğer siyasetçilerde olmayan bir tanıtım ve reklam videosu kullanıcıların karşısına çıkıyordu.



            Sözlükte İmamoğlu'na özel bir kural uygulanıyor ve 'Ekrem' ismini kullanarak başlık açılmasına izin verilmiyordu. 2019'daki yerel seçimler döneminde Ekşi'deki bazı yazarlar bu kurallara uymuyor diye engellenmişti.
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            Haberler Güncel Deşifre: Ekşi Sözlük'ten İYİ Parti'nin 'anket' oyunuyla eş güdümlü cadı avı! İmamoğlu'nu eleştiren CHP'li hesaplar tek tek kapatıldı
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