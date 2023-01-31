Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki savaş kızışıyor! CHP, masaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini süreceklerini her fırsatta söylerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazını arkasına alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da peşi sıra hamleler yapıyor. İmamoğlu'nun medyadaki kalemşörlerinden biri olan ve İmamoğlu tarafından fonlandığı bilinen Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'na diktatör göndermesi yapan Soner Yalçın, CHP'yi "Yeter Söz Milletindir" sloganı üzerinden eleştirirken, "Dünkü CHP, bir konuda bugünkü CHP'den ileri­deydi: Aday belirleme!" ifadelerini kullandı. Yalçın'ın açıklamaları sonrası İyi Parti ile hareket eden İmamoğlu'nun siyasi nezaketten uzak lümpen bir tavır sergilendiğini belirten CHP'li gazeteci Enver Aysever, "Kibirli bir İyi Parti var. Masadan kalkmamak adına çok ödün istiyorlar. Bir şımarıklık var." dedi.