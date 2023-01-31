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    • 31.01.2023 12:38
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    • 31.01.2023 12:49
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    Altılı Masa'da "Saadet" bozuldu! Ortak Mutabakat'ta İstanbul Sözleşmesi krizi

    Altılı Masa'nın imzaladığı Ortak Mutabakat Metni, İstanbul Sözleşmesi krizi çıkardı. Metinde yer almamasına ve liderlerin konuya değinilmemesi üzerine anlaşmasına rağmen İYİ Partili Ümit Özlale'nin İstanbul Sözleşmesi'ne dönüleceğini açıklaması Saadet Partisi'nde krize neden oldu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Özlale’nin sözlerinin ittifakın ortak kararını yansıtmadığını söyledi.

    takvim.com.tr
    Altılı Masa’da Saadet bozuldu

    Adaylarını belirlemeyen ve açıklamayan 6'lı masada seçimle ilgili olarak "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" ismi verilen bir çalışma metni dün kamuoyu ile paylaşıldı. Parti temsilcilerinin açıkladığı vaatlerin satır aralarında HDP ile yapılan flörtün belgesi niteliğinde maddeler yer aldı.

    6'LI HDP'YE GÖZ KIRPTI
    Ortak mutabakat metninin açıklandığı bölümde teröre destek veren, yolsuzluk yapan belediyelerle ilgili olarak alınan kayyum uygulamasının kaldırılacağı vaadinde bulunuldu.

    BELEDİYELERDE TERÖRE DESTEK VAADİ
    HDP'li belediyelerin özellikle terör örgütü PKK'ya kaynak aktardığı tespit edilmesi üzerine kayyum uygulaması gerçekleştirilmiş ve genel olarak valiler belediye başkanlığına vekalet etmişti. Böylece HDP'li belediyeler tarafından teröre destek verilmesinin önüne geçilmiş, kaynaklar millete hizmet için kullanılmıştı.

        İYİ PARTİ'DEN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VAADİ
        Parlamenter sisteme dönüşte anlaşan 6'lı masa, ortak mutabakat metnini dün düzenlenen programla açıkladı. Parti temsilcilerinin tek tek kürsüye çıkarak açıkladığı vaatlerden dikkat çekenleri vardı. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de sunum yapanlar arasındaydı.

        Özlale, Millet İttifakı'nın 'Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılan tüm uluslararası anlaşmalara geri döneceğiz' vaadini okudu.

        6 LİDER KONUYA GİRİLMEMESİ ÜZERİNE ANLAŞMA YAPTI
        İyi Partili Özlale, metinde olmadığı ve 6 liderin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hassasiyeti yüzünden konuya girilmemesi üzerine anlaştığı halde İstanbul Sözleşmesi'ne de geri dönüleceğini söyledi.

        Özlale, "Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüyoruz. Çünkü biliyoruz ki 'İstanbul Sözleşmesi' yaşatır." ifadelerini kullandı.

        SAADET PARTİLİLERİ KIZDIRDI
        Salondan büyük alkış alan bu sözler, ittifak ortağı Saadet Partisi'ni kızdırdı. İstanbul Sözleşmesi'ne itiraz eden Saadetlilerin tepkisi üzerine partiden bir açıklama geldi.

            "O SÖZLER KENDİ ŞAHSİ GÖRÜŞÜDÜR"
            Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, yaptığı açıklamada, Özlale'nin sözlerinin ittifakın ortak kararını yansıtmadığını söyledi.

            Kaya, şu ifadeleri kullandı: Altı partinin mutabık kaldığı metinler yazılı metinlerdir. Herhangi bir partilinin metin dışına çıkarak ortaya koyduğu görüşler sadece kendisini bağlar. Dolayısıyla Saadet Partisi olarak bu konudaki yaklaşımımız mutabakat metinleridir. O sözler Ümit Bey'in kendi şahsi görüşüdür.

            İŞTE MUTABAKAT METNİNDE İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GÖNDERME YAPILAN MADDELER
            - Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis'e ait olduğunu anayasal güvence altına alacağız.

            - Kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele edecek, şiddetin önlenmesi adına uluslara rası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümlerini etkili şekilde uygulayacağız.

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            Haberler Güncel Altılı Masa'da "Saadet" bozuldu! Ortak Mutabakat'ta İstanbul Sözleşmesi krizi
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