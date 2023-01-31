Altılı Masa'da "Saadet" bozuldu! Ortak Mutabakat'ta İstanbul Sözleşmesi krizi

"O SÖZLER KENDİ ŞAHSİ GÖRÜŞÜDÜR"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, yaptığı açıklamada, Özlale'nin sözlerinin ittifakın ortak kararını yansıtmadığını söyledi.

Kaya, şu ifadeleri kullandı: Altı partinin mutabık kaldığı metinler yazılı metinlerdir. Herhangi bir partilinin metin dışına çıkarak ortaya koyduğu görüşler sadece kendisini bağlar. Dolayısıyla Saadet Partisi olarak bu konudaki yaklaşımımız mutabakat metinleridir. O sözler Ümit Bey'in kendi şahsi görüşüdür.