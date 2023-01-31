Amerika'dan korkan altılı! Bülen Erandaç kaleme aldı: Masanın tek hedefi emir alan bir Türkiye

Türkiye seçimlere giderayak muhalefet içerisindeki kaos, kavga ve çekişmelere sahne olan masa 11. toplantıdan da ele tutulur bir sonuç alamamıştı. Tüm bu karmaşanın altında 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tanıtımını yapan altılı masa terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı sevindirecek ifadelere yer vermişti.
ORTAK METİN PAYLAŞILDI
6 partinin Ortak Politikalar Mutabakat Metni, Ankara'da açıklandı. 9 ana başlık altında toplanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin açıklandığı program Ankara'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Programı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal salonda takip etti.
6'LI MASANIN MUTABAKAT METNİNDE NELER VAR
Söz konusu metin 9 ana, 73 alt başlıktan oluştu. 6'lı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı. Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' ifadeleri yer alırken KHK ile ilgili verilen vaatte dikkatlerden kaçmadı. 6'lı 'İstemezük' zihniyetini metne dökerek Kanal İstanbul'a ve Şehir Hastanelerine de karşı çıktı.