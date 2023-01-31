Amerika'dan korkan altılı! Bülen Erandaç kaleme aldı: Masanın tek hedefi emir alan bir Türkiye





Masanın tek hedefinin emir alan bir Türkiye olduğunu vurgulayan Bülent Erandaç, "Altılı Masa liderlerinin ufku dar demiştik, doğru çıktı. Tek hayalleri var. O da emir alan Türkiye... Nitekim, Altılı Masaliderleri, sivil ve askeri oligarşinin cirit attığı, atananların seçilenlere pranga taktıkları, sık sık hükümet değişikliklerine yol açan koalisyon dönemlerini hayal ediyor. 20 yılda ne yapıldıysa hepsini yok etmenin hayalini kuruyorlar. Ancak Aziz Millet de bu kirli planı görüyor" ifadelerini kullandı.



İşte Takvim Gazetesi Yazarı Bülen Erandaç'ın yazısından öne çıkanlar;



DAĞ fare doğurdu... Bu, önemli olayların önemsiz çıkması üzerine kullanılan bir deyimdir. Evet CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan ALTILI MASA mutfaklarında bir yıl da hazıranabilen faaliyet raporu nihayet açıklanandı. Altılı Masa'nın programı kaos kokuyor. Velev ki iktidara geldiler. Bu program TÜRKİYEMİZ'i siyasi ve ekonomik olarak istikrarsızlığa sokacak. Çıka çıka ortaya koyduklara metinlere bakınca bir KAKAFONİK PROGRAM hazırlamışlar. Altılı Masa'dan SENFONİ ÇIKMAZ diyorduk, dün açıladıkları metinleri de bu görüşümüzü doğruladı. İşte saçma birkaç detay... -Ülkenin savunma alanındaki dışa bağımlılığı azaltılacakmış. Başkan Erdoğan BAĞIMSIZ TÜRKİYE yolunda yürüyor. Görmemışler, duymamışlar.

-Büyük tedarik projeleri, kuvvet yapısı ve kuvvet planlamasını bozmayacak şekilde ülkenin dış politikası ile çelişmeyen bir biçimde yönetilecek miş. Altılı Masa diyor ki, NATO'YA SORMADAN S-400 ALMAYIZ. ABD ne derse onu yaparız.

-Geliştirme takvimleri sürekli sarkan Milli Muharip Uçak, Jet Eğitim Uçağı, A TF 2000 Firkateyni, projelerin gerçekçi şekilde hayata geçirilmesi için bütçe oluşturacaklarmış. Altay Tankı'nda motor tedarik sürecini tamamlanacakmış. KIZILELMA YOK, SİHA YOK.