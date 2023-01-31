Batı medyası 6'lı masanın ortak mutabakatını beğenmedi! Hayal kırıklığı, Erdoğan'ın mirasını kaldıracaklar

Altılı masa, Ankara'da düzenlediği programla Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı.
Masayı oluşturan muhalefet partileri, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde iktidara gelmeleri halinde yapacaklarını sıraladı.
Muhalefetin tanıtım programını yakından takip eden Batı medyasında dikkat çeken ifadeler kullanıldı.
FRANCE 24: ERDOĞAN'IN MİRASINI ORTADAN KALDIRMA SÖZÜ VERDİLER
France 24, "muhalefetin, iktidara gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiğini" yazdı.
Erdoğan'a karşı birleşen altı partinin, 13 Şubat'ta, cumhurbaşkanı seçimi için ortak aday belirleme sözü verdiği de kaydedilerek, referandumla halk tarafından onay verilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı planlanan adımların ayrıntıları aktarıldı: