Batı medyası 6'lı masanın ortak mutabakatını beğenmedi! Hayal kırıklığı, Erdoğan'ın mirasını kaldıracaklar

"SEÇİMLER, BATI İÇİN HAYATİ"

Diğer taraftan Türkiye'nin NATO'nun stratejik bir üyesi ve Suriye'den Ukrayna'ya uzanan savaşlarda kilit bir oyuncu olarak oynadığı rolün, yaklaşan seçimleri geleneksel Batılı müttefikleri için "hayati" kıldığı belirtildi.