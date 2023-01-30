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    • 30.01.2023 13:43
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    Son dakika: CHP'li Özgür Özel 6'lı masanın dokunulacaklar listesini açıkladı! İşte hedeflerindeki kurumlar: Merkez Bankası, YÖK, MİT...

    14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kısa bir süre kala adayını hala belirlemeyen ama büyük tavizler içeren ortak mutabakat metnini yayınlayan 6'lı masanın asıl amacının devleti talan etmek olduğunu defalarca yazmıştık. Bizi haklı çıkaran açıklama CHP'li Özgür Özel'den geldi. Özel, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında, "İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK,MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek." dedi.

    Özel 6’lı masanın dokunulacaklar listesini açıkladı!

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 6'lı masanın iktidara gelir gelmez ilk işlerinden birinin MİT Başkanı'nı görevden almak olduğunu söyledi. Özel, Merkez Bankası ve YÖK gibi kurumların da üst düzey bürokratlarının görevden alınacağını bildirdi.

    Daha önce CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı, 9 bin kişilik listenin hazır olduğunu, 6'lı masanın MİT Başkanı başta olmak üzere birçok kritik kurumun üst düzey isimlerinin görevden alınacağını duyurmuştu. Özel, bu haberi bugünkü açıklaması ile doğrulamış oldu.

    CHP'Lİ ÖZEL: MİT BAŞKANI'NI GÖREVDEN ALACAĞIZ

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fox TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK,MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek." dedi.

    Özel, Merkez Bankası için öne çıkan bir isim olduğunu belirterek, "Bütün Türkiye bu ismi biliyor." ifadelerini kullandı.

    CAN ATAKLI, "9 BİN KİŞİLİK LİSTE HAZIR" DEMİŞTİ

    CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, seçim sonrası 6'lı masanın iktidara gelmesi durumunda 9 bin kişilik listenin hazır olduğunu söylemişti. Ataklı, ilk iş olarak 9 bin kişinin görevden alınacağını, yerlerine bu isimlerin konulacağını aktarmıştı.

    Ataklı şu ifadeleri kullanmıştı:

    Geçenlerde çok etkili biri ile görüştüm. 6 'lı masanın çalışmalarını da tek tek yakından biliyor. 'Şu anda 9 bin kişilik liste hazır' dedi. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma ve iptal etme yetkisi var.

        O gece 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı göreve gelirse 1 numaralı çıkaracağı kararname, Temmuz 2018'den itibaren yapılan bütün atama kararları iptal edilecek. 2'nci kararname ile boşalan makamlara şu isimler atanmıştır denilecek.

        9 bin kişilik liste... Rektörler, MİT, teşkilatlar, bürokrasi, bakanlıkların üst düzey yöneticileri, emniyet teşkilatına adamlar atanacak.

        6'lı masanın devleti talan planı!

        DEVLETİ TALAN PLANI İFŞA OLDU
        Öyle ki CHP'nin yayın organlarından Halk TV yazarı Fikret Bila, 6'lı masanın iktidar olmaları halinde devleti nasıl talan edeceklerini açıkça yazmıştı.

        Bila, "6 lider, iktidar değişikliğinde ilk bir haftada, bir ayda, altı ayda, bir yılda yapılacak işlerin sıralaması konusunda da ortak bir program üzerinde anlaşmış durumda" diyerek ilk işin MİT, Genelkurmay, BDDK ve HSK gibi kritik kurumlarda görevden almalar yapacağını ifade etmişti.

        Bila'nın yazısından ilgili kısım şu şekilde;

        "Üst düzey sivil ve askeri bürokraside yapılacak değişiklikler öncelikli olacak.

        Siyaset üstü olarak tanımlanan bağımsız ve özerk olması gereken kurumlarda görev değişikliği öncelikli olacak.

        Yeni iktidar ilk bir haftada Merkez Bankası Başkanı, MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı, BDDK Başkanı, SPK Başkanı'nı değiştirecek. Mevcutların yerine 6 liderin de onayını alan isimler atanacak.

        Aynı bağlamda TRT Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, RTÜK Başkanı ve Basın İlan Genel Müdürü de ilk etapta değiştirilecek.

        Yargının bağımsızlaştırılması da yeni iktidarın ilk hedefleri arasında. Bu amaçla Hakimler Savcılar Kurulu'ndan başlamak üzere yüksek yargıda da değişiklik yapılacak."

        FETÖ'CÜ CEVHERİ GÜVEN VE CHP YANDAŞI CAN ATAKLI DA İTİRAF ETMİŞTİ

        Bila'nın yanısıra benzer itiraflar CHP yandaşı Can Ataklı ve 6'lı masayı desteklediği bilinen FETÖ'cü Cevheri Güven'den de gelmişti.

        İLK SİNYAL FETÖ'CÜ TERÖRİSTTEN
        Süregiden krizin yanında masada yürütülen kirli pazarlıklara ilişkin her gün yeni bir rezalet perdesi aralanıyor. FETÖ'cü firari terörist Cevheri Güven, perde arkasında yürütülen rezil ortaklığa dair önemli bilgiler paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarının geçersiz kabul edileceğini öne sürerek terörist, devlet kadrolarında başlatılacak cadı avının sinyalini verdi.

        9 BİN KİŞİLİK LİSTE HAZIR
        FETÖ'cü Güven'in ardından onu adeta doğrulayan bir açıklama da fondaş gazeteci Can Ataklı'dan geldi. Altılı masanın teknik ekibinden bir isimle görüştüğünü söyleyen Ataklı, "9 bin kişilik bir liste hazır. Bütün rektörler, MİT, teşkilatlar, bürokrasi, genel müdürlükler, bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, emniyet müdürleri, emniyet teşkikatları bunların tamamına atayacak liyakatli adamımız var." dedi.

        Devlette bulunan kadroların boşaltılarak içine 6'lı masanın militanlarının yerleştirilmesine ilişkin bu süreç ortaya çıkarken; kirli pazarlıklarını sürdüren ortaklardan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
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        Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Özgür Özel 6'lı masanın dokunulacaklar listesini açıkladı! İşte hedeflerindeki kurumlar: Merkez Bankası, YÖK, MİT...
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