Başörtüsüne anayasal güvence geliyor... 'T' harfiyle fişleme! AK Partili kadın vekiller zulüm günlerini anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir riyakarlık örneği sergileyerek başörtüsüne yasal güvence çıkışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Samimiysen gel Anayasa ile güvenceye alalım" demişti.
Erdoğan daha sonra AK Parti'ye anayasa değişikliği için talimatı verdi ve AK Parti çalışmalarını tamamladı.
Gelişmeler sonrası TBMM Anayasa Komisyonu'nda, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi görüşüldü.
TBMM Anayasa Komisyonu'nda başörtüsünü anayasal güvence altına alan anayasa değişikliği görüşmelerinde kadın milletvekilleri yasaklar nedeniyle yaşadıkları acı ve sıkıntıları, olaya nasıl bakılması gerektiğini anlattı.
Anayasa Komisyonu toplantısı sırasında söz alan AK Partili kadın milletvekillerinin görüşleri şöyle:
"GEÇMİŞİN YARALARINI SARMAK MÜMKÜN OLACAK"
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Ben ve benim gibi milyonlarca kadın Türkiye'de bu problemin içinde yaşayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldik.
Bu meseleyi anlamak bence Türkiye'yi anlamaktır. Eğer biz başörtüsünün kadınların hayatındaki etkilerini anlayabilirsek geçmişin yaralarını sarmak mümkün olacak.