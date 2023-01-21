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    • 21.01.2023 09:37
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    • 21.01.2023 09:44
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    Başörtüsüne anayasal güvence geliyor... 'T' harfiyle fişleme! AK Partili kadın vekiller zulüm günlerini anlattı

    TBMM Anayasa Komisyonu'nda başörtüsünü anayasal güvence altına alan anayasa değişikliği görüşmelerinde kadın milletvekilleri yasaklar nedeniyle yaşadıkları acı ve sıkıntıları, olaya nasıl bakılması gerektiğini anlattı. Anayasa Komisyonu Üyesi Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Yoklamada ismim okunuyordu. 'Buradayım' dememe rağmen 'T' harfi yani 'türbanlı' ifadesi koyarak 'yok' yazıyorlardı" dedi. ifadelerini kullandı.

    ’T’ harfiyle fişleme!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir riyakarlık örneği sergileyerek başörtüsüne yasal güvence çıkışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Samimiysen gel Anayasa ile güvenceye alalım" demişti.

    Erdoğan daha sonra AK Parti'ye anayasa değişikliği için talimatı verdi ve AK Parti çalışmalarını tamamladı.

    Gelişmeler sonrası TBMM Anayasa Komisyonu'nda, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi görüşüldü.

    TBMM Anayasa Komisyonu'nda başörtüsünü anayasal güvence altına alan anayasa değişikliği görüşmelerinde kadın milletvekilleri yasaklar nedeniyle yaşadıkları acı ve sıkıntıları, olaya nasıl bakılması gerektiğini anlattı.

    Anayasa Komisyonu toplantısı sırasında söz alan AK Partili kadın milletvekillerinin görüşleri şöyle:

    "GEÇMİŞİN YARALARINI SARMAK MÜMKÜN OLACAK"
    AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Ben ve benim gibi milyonlarca kadın Türkiye'de bu problemin içinde yaşayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldik.

    Bu meseleyi anlamak bence Türkiye'yi anlamaktır. Eğer biz başörtüsünün kadınların hayatındaki etkilerini anlayabilirsek geçmişin yaralarını sarmak mümkün olacak.

        "YARA KANAMIYOR AMA İNSANLARIN HAYATI ALT ÜST OLDU"
        AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı: Başörtüsü mağduriyetini ailemde 4 nesil yaşadı. Merve Kavakcı (kardeşi), başörtüsü dolayısıyla 'Bu hanıma haddini bildirin' diyerek hedef alındı.

        TBMM'de adı konulmayan bir darbe yapıldı. Başörtüsü konusunda 'kapanmış bir yara' deniyor, yara kanamıyor ama insanların hayatı alt üst oldu.

        'T' HARFİYLE FİŞLEME
        AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta:         28 Şubat sürecinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisiydim.

        Derse devam etmeme rağmen 'Buradayım' diyorum, ismimin önüne 'T' harfi yani 'türbanlı' ifadesi konularak 'yok' yazıldım ve devamsızlıktan ceza aldım, okuldan atıldım. 20 yıl öncesinde yaşadıklarımızı hiç kimsenin yaşamamasını istiyoruz.

        AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç: 81 yıl sonra hiçbir ayrımcılığa uğramadan tüm kadınlara seçilme hakkını veren, eğitimden çalışma hayatına kadınların her alanda özgürce var olmasının yolunu açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı sunmak istiyorum.

        Eğer bugün ben bir köyden, bakkal Mehmet'in başörtülü kızı olarak Meclis'te varsam bu, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde.

            AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Biz kızlarımızın, kadınlarımızın yeniden aynı sıkıntıları yaşamamaları, eğitim ve diğer haklarından mahrum bırakılmamaları, yani olası keyfi uygulamaların tekrar etmemesi için bu anayasa güvencesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz.

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            ’T’ harfiyle fişleme!
            Haberler Güncel Başörtüsüne anayasal güvence geliyor... 'T' harfiyle fişleme! AK Partili kadın vekiller zulüm günlerini anlattı
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