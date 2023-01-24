Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi! CHP ve İyi Parti üyelerinin LGBT lobisi korkusu: "Salondan sıvıştılar"

TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri gerçekleştirildi.
CHP VE İYİ PARTİ ÜYELERİ KOMİSYONDAN SIVIŞTI | VİDEO İZLE
CHP VE İYİ PARTİ'NİN "İNANCI GEREĞİ" İFADESİ ÇIKARILSIN TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. CHP ve İyi Parti teklifte yer alan "inancı gereği" ifadesinin çıkarılmasını talep etti. CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan, başörtüsü ile ilgili değişiklik önergesi reddedildi.
"İKİNCİ MADDEYE RET VERDİKLERİ ORTAYA ÇIKMASIN DİYE SALONDAN SIVIŞTILAR"
Tekliflerinin kabul edilmemesini bahane eden CHP ve İyi Parti Komisyon görüşmelerini terk etti. 6'lı masanın ortaklarının Komisyon görüşmelerini terk etmelerinin sebebi ise aile birliğini koruyan ikinci madde olduğu ortaya çıktı. Sapkın LGBT'lilerin tepkisini çekmek istemeyen iki partinin görüşmeden kaçtıklarını belirten MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "İkinci maddeye ret verdikleri ortaya çıkmasın diye salondan sıvıştılar" dedi.
TARİH BELLİ OLDU
Komisyon'da kabul edilen teklifin Mart ayı başında Genel Kurul'da oylanması bekleniyor.
MUHALEFET İPE UN SERECEKTİ
60 yıllık mağduriyete son veren anayasa değişikliğinin görüşmeleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Muhalefet ise "örtülü" bir oyunla "evet" der gibi görünüp yine ipe un sermeye hazırlanıyordu. Başörtüsü konusunda "varız" deyip aileyi koruyacak ve LGBT sapkınlığını durduracak olan düzenlemeye 'yok' çekmek üzerine bir oyun kurgulamıştı.