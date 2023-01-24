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    • 24.01.2023 20:23
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    Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi! CHP ve İyi Parti üyelerinin LGBT lobisi korkusu: "Salondan sıvıştılar"

    Son dakika haberi! Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan, başörtüsü ile ilgili değişiklik önergesi reddedildi. Tekliflerinin kabul edilmemesini bahane eden CHP ve İyi Parti Komisyon görüşmelerini terk etti. Sapkın LGBT'lilerin tepkisini çekmek istemeyen iki partinin görüşmeden kaçtıklarını belirten MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "İkinci maddeye ret verdikleri ortaya çıkmasın diye salondan sıvıştılar" dedi. Öte yandan Komisyon'da kabul edilen teklifin Mart ayı başında Genel Kurul'da oylanması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Başörtüsüne anayasal güvencede flaş gelişme!

    TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri gerçekleştirildi.

    CHP VE İYİ PARTİ ÜYELERİ KOMİSYONDAN SIVIŞTI | VİDEO İZLE



    CHP VE İYİ PARTİ'NİN "İNANCI GEREĞİ" İFADESİ ÇIKARILSIN TEKLİFİ REDDEDİLDİ
    Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. CHP ve İyi Parti teklifte yer alan "inancı gereği" ifadesinin çıkarılmasını talep etti. CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan, başörtüsü ile ilgili değişiklik önergesi reddedildi.

    "İKİNCİ MADDEYE RET VERDİKLERİ ORTAYA ÇIKMASIN DİYE SALONDAN SIVIŞTILAR"
    Tekliflerinin kabul edilmemesini bahane eden CHP ve İyi Parti Komisyon görüşmelerini terk etti. 6'lı masanın ortaklarının Komisyon görüşmelerini terk etmelerinin sebebi ise aile birliğini koruyan ikinci madde olduğu ortaya çıktı. Sapkın LGBT'lilerin tepkisini çekmek istemeyen iki partinin görüşmeden kaçtıklarını belirten MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, "İkinci maddeye ret verdikleri ortaya çıkmasın diye salondan sıvıştılar" dedi.

    TARİH BELLİ OLDU
    Komisyon'da kabul edilen teklifin Mart ayı başında Genel Kurul'da oylanması bekleniyor.

    MUHALEFET İPE UN SERECEKTİ
    60 yıllık mağduriyete son veren anayasa değişikliğinin görüşmeleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Muhalefet ise "örtülü" bir oyunla "evet" der gibi görünüp yine ipe un sermeye hazırlanıyordu. Başörtüsü konusunda "varız" deyip aileyi koruyacak ve LGBT sapkınlığını durduracak olan düzenlemeye 'yok' çekmek üzerine bir oyun kurgulamıştı.

        HDP, Anayasa Komisyonu'nun ilk günlerde yaptığı toplantılara katılmadı. Görüşmelerin başladığı günlerde iki gün üst üste toplantılar yapan CHP ve İYİ Parti'nin yönetici ve komisyon üyeleri ise toplantıya ilerleyen günlerde katıldı.

        CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Keşke 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne gitmeseydik, bu tutumlar ne yazık ki size hak etmediğiniz 12 yıllık ilave iktidar verdi" diyerek günah çıkarmıştı.

        Tezcan'ın yanı sıra komisyonda söz alan CHP'liler, başörtüsü ile ilgili bir değişiklik yapılmasına sıcak baktıklarını, ancak teklifin bazı bölümlerinin değiştirilmesine ilişkin bir önerge hazırladıkları mesajı vermişti. İYİ Parti Grup başkanvekili Erhan Usta, "Bu meseleyi çözme niyetindeyseniz İYİ Parti ve CHP olarak biz varız, çalışmamız burada, biz buradayız" demişti.

        CHP ve İyi Partililer komisyonda destek mesajları verirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Parlamento'da düzenlediği basın toplantısında oynanan oyunu gözler önüne sermişti. Özkoç, İYİ Parti'nin başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik önergesi hazırladığının hatırlatılması üzerine, "Bu, İYİ Parti'nin değil, 6'lı masanın teklifidir" demişti.

        Özkoç, "Sizin teklifiniz kabul edilmezse tavrınız ne olur" sorusuna, "Teklifimizin arkasındayız" diyerek önümüzdeki günlerde nasıl ipe un sereceklerinin de mesajını vermişti.

        ARALARINDA ANLAŞAMADILAR
        Özkoç, 6'lı masanın metninden bahsetse de henüz böyle bir metin ne komisyona ne de AK Parti'ye sunuldu. 6'lı masada içerik ile ilgili görüş ayrılıklarının aşılamadığı konuşuluyor.

            LGBT'Yİ KORUMAK İÇİN AİLE DÜZENLEMESİNE DESTEK YOK
            CHP ve İYİ Parti, komisyondaki görüşmeler sırasında aileye ilişkin düzenlemeye gerek olmadığını ifade etmişti.

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            Haberler Güncel Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi! CHP ve İyi Parti üyelerinin LGBT lobisi korkusu: "Salondan sıvıştılar"
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