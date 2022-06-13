SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/YPG Tel Rıfat ve Münbiç'ten ayrılmak isteyen sivillere baskı uyguluyor! Her aileden bir kişiyi kendi saflarına katıyor

SMO HAREKATTA TSK İLE ORTAK HAREKET EDECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenmesi muhtemel harekatta rejim karşıtı silahlı grupların bir araya gelerek oluşturduğu Suriye Milli Ordusu (SMO) da aktif rol alacak. Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarında da görev alan SMO'nun 50 bin kişilik silahlı gücünün 20 bininin olası harekatta Türk askeri ile birlikte operasyona katılması planlanıyor. Harekat için hazırlıklarını tamamlayan ve halen terör örgütünün kontrolündeki bölgelerden gelecek saldırı ve sızma girişimlerine karşı cephe hatlarında görev yapan SMO unsurları da Tel Rıfat ve Münbiç'in PKK/YPG'den kurtarılması için harekatın bir an önce başlamasını bekliyor. SMO askerleri, son zamanlarda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki yerleşim alanlarında yüzlerce araç ve binlerce askeri ile yaptığı konvoylar ile de harekata hazır olduklarını duyurdu.