SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/YPG Tel Rıfat ve Münbiç'ten ayrılmak isteyen sivillere baskı uyguluyor! Her aileden bir kişiyi kendi saflarına katıyor

HER ADIMLARI SANİYE SANİYE İZLENİYOR

Panik içindeki terör örgütü PKK/YPG'nin; Tel Rıfat, Münbiç ve kırsalındaki köylerde attığı her adım ise Türkiye tarafından adım adım izleniyor. Suriye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üslerde her adımları teknolojik imkanlar kullanılarak takip edilen teröristler, havadan da dron ve insansız hava araçları ile saniye saniye izleniyor. Teröristlerin yaptığı hendek, barikat, tünel, sığınak, mevziler ve tuzaklanan patlayıcıları tek tek tespit eden güvenlik güçleri, olası harekatı da bu bilgiler ışığında yürütecek.