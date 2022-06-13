SON DAKİKA: Terör örgütü PKK/YPG Tel Rıfat ve Münbiç'ten ayrılmak isteyen sivillere baskı uyguluyor! Her aileden bir kişiyi kendi saflarına katıyor

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de, 2011 yılının ilkbaharında özgürlük ve demokrasi talebiyle başlayan gösteriler, rejimin silahlı müdahalesiyle iç savaşa döndü. Yıllardır süren iç savaşta milyonlarca kişi zorunlu göç ederek başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere gitmek veya Suriye içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. İç savaş sırasında terör örgütleri DEAŞ ile PKK/YPG de farklı bölgelerde kontrolü sağlayarak sivilleri göçe maruz bıraktı. Terör örgütlerinin kontrolü sağladıkları bölgelerden yaptıkları saldırılar ile Türkiye sınırındaki kentlerde yaşayanların güvenliğini tehdit etmesiyle TSK tarafından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları düzenlendi. Sınır ötesi harekatlar ile Türkiye sınırında yer alan Suriye'nin Cerablus, Azez, Afrin, Mare, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn kentleri, terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirildi. Harekatlar ile aynı zamanda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde ilan ettiği Cezire ile Afrin kantonlarının birleştirilmesi ile Türkiye sınırında oluşturulması planlanan terör koridoru da sonlandırılmış oldu.
1 MİLYON SİVİLE ZORUNLU GÖÇ
PKK/YPG terör örgütü, 2016 yılı Şubat ayında Rusya'nın desteğiyle Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat'ta kontrolü ele geçirdi. Terör örgütü, daha sonra Tel Rıfat ve kırsalındaki köylerde yaşayan 250 bin sivili, uyguladığı baskı ile göçe zorladı. Sivillerin ayrılması ile boşalan kente daha sonra Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin kentinden göç eden PKK/YPG yanlıları yerleşti. Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılı Ağustos ayında ise DEAŞ terör örgütü ile mücadele adı altında ABD desteği ile Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Münbiç'te kontrolü eline geçirdi. Teröristler, burada da uyguladıkları baskı ile 800 bin civarında sivili göçe zorladı. Münbiç'e de yine terör örgütü yanlılarının yoğun olarak bulunduğu Haseke ve Deyrizor kentlerinden getirilen kişiler ile yerleştirildi.
ABD VE RUSYA MUTABAKATLARA UYMADI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatların ardından özgürleştirilen Cerablus, Azez, Afrin, El Bab, Mare ve Çobanbey bölgelerine, terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Münbiç ve Tel Rıfat'tan saldırılar düzenlendi. Çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine yol açan, TSK'nın üs bölgelerinin de zaman zaman hedef alındığı saldırıların ardından Türkiye, 2019 yılı sonbaharında Rusya ve ABD ile iki ayrı mutabakat yaptı. Mutabakatlar kapsamında her iki ülke PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat ve Münbiç'i terk ederek, Türkiye sınırından 32 kilometre geri çekilmesini sağlayacaklarının sözünü verdi ancak aradan geçen süre içinde Rusya ve ABD'nin teröristlerin saldırıları sonlandırıp, Tel Rıfat ve Münbiç'te yönetimi sivillere bırakarak, güneyde 32 kilometre geri çekilme sözü yerine getirilmedi.