Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
"KANAL İSTANBUL'U DURDURACAĞIZ"
Kanal İstanbul Projesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını ve projede bulunan şirketlerin paraları ödemeyeceklerini söyledi.
"YATIRIM YAPMALARINI ENGELLEYECEĞİZ"
Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul projesini durduracağız. Şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz. Ne demek Kanal İstanbul? Parayı yatırdığınız an zarar edeceksiniz. Türkiye'nin ne kazancı olacak bu projeden? Stratejik olarak ne kazancı olacak?" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN: TARİHE DAMGA VURACAK
Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
KİN VE NEFRET SİYASETİNE SARILDI!
Türkiye'yi devler ligine taşıyacak projeleri bir bir iptal edeceğini vaat eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; bir yandan da suç örgütü elebaşı, PKK yandaşları ve FETÖ tetikçilerinin de dahil olduğu 'erken seçime zorlama kumpası' boşa düşünce nefret siyasetine soyundu. CHP lideri, Türkiye'nin Erdoğan'ı destekleyen yüzde 52.6'sını hedef alarak, "Selamı, sabahı kesin" dedi.
AMAÇ 2023 VİZYONUNU ENGELLEMEK
Türkiye'yi, devasa projelerin meyvesinin alınacağı 2023'ten önce erken seçimle durdurmak için bir süre önce hayata geçirilen kumpas, Başkan Erdoğan'ın net duruşu ve MHP lideri Bahçeli'nin tavrıyla boşa düştü. Bu kez sokak çağrısı yapan terör destekçilerini de arkasına alan Kılıçdaroğlu, 'kin' dolu mesajlar vermeye başladı.