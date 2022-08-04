Muhalefette FETÖ'cülere iade-i itibar yarışı! Kılıçdaroğlu ve yuvarlak masa ortaklarından KHK'lılara göreve iade sözü





Bu açıklamasının akabinden takvim yaprakları 2 Eylül 2021 tarihini gösterdiğinde tekrar KHK'lıları gündemine alan CHP Genel Başkanı, "Ben söz verdim, hepsini görevlerine iade edeceğim" şeklinde konuştu.



KHK'lılara her fırsatta destek sözü veren Kılıçdaroğlu, 18 Nisan 2022'de de "KHK ile insanlar görevlerinden atılmayacak. Onların haklarının tamamını teslim edeceğiz" paylaşımında bulundu.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "iktidarımızda hakkı gasp edilenlerin tüm haklarını eksiksiz kendilerine iade edeceğiz!" ifadelerini kullandı.