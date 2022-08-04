Muhalefette FETÖ'cülere iade-i itibar yarışı! Kılıçdaroğlu ve yuvarlak masa ortaklarından KHK'lılara göreve iade sözü

Yuvarlak masa etrafında bir araya gelen Millet İttifakı'nın gündeminde Kanun Hükümünde Kararname (KHK) ile FETÖ'den görevinden uzaklaştırılanlar var.
Konuya ilişkin CHP, İYİ Parti, Saadet ve gölge ortak HDP'nin açıklamaları mevcut.
FETÖ'DEN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILANLARA ALENİ DESTEK
Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos 2021 tarihinde "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim" ifadelerini kullanarak KHK'lılara selam çaktı.
Bu açıklamasının akabinden takvim yaprakları 2 Eylül 2021 tarihini gösterdiğinde tekrar KHK'lıları gündemine alan CHP Genel Başkanı, "Ben söz verdim, hepsini görevlerine iade edeceğim" şeklinde konuştu.
KHK'lılara her fırsatta destek sözü veren Kılıçdaroğlu, 18 Nisan 2022'de de "KHK ile insanlar görevlerinden atılmayacak. Onların haklarının tamamını teslim edeceğiz" paylaşımında bulundu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "iktidarımızda hakkı gasp edilenlerin tüm haklarını eksiksiz kendilerine iade edeceğiz!" ifadelerini kullandı.