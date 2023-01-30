6'lı masanın 'ortak politikalar metni' masal gibi geldi: Gültekin Uysal toplantıda uyudu

Sonuçsuz toplantılarla aday bulamadan toplanıp dağılan 6'lı masa, 2023 seçimine birkaç ay kala güçlükle hazırladıkları 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyuyla paylaştı. Metinde halkın beklentilerini karşılayacak kayda değer tek bir ifade yer almazken, masanın gizli ortakları HDPKK ve FETÖ'ye selam gönderen çalışmalar hazırlandığı görüldü.
ORTAK METİN PAYLAŞILDI
6 partinin Ortak Politikalar Mutabakat Metni, Ankara'da açıklandı. 9 ana başlık altında toplanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin açıklandığı program Ankara'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Programı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal salonda takip etti.
HDPKK'YA 'KAYYUM' SELAMI
Hazırlanan metinde, PKK'ya mali destek sağlayan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşın atılacak adımlara yer verildi. Metinde, "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." ifadelerine yer verildi.