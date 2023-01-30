6'lı masanın 'ortak politikalar metni' masal gibi geldi: Gültekin Uysal toplantıda uyudu

PROJE DÜŞMANLIĞI

Kanal İstanbul'a da karşı çıkan 6'lı masa, mega projeyi durduracağını açıkça ilan ederek hazırladıkları metinde, "Kaynakları "Kanal İstanbul" gibi rant projeleri için değil Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındakiler başta olmak üzere tarımsal sulama projelerinde kullanacağız." ifadesine yer verdi.