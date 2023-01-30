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    • 30.01.2023 14:34
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    6'lı masanın 'ortak politikalar metni' masal gibi geldi: Gültekin Uysal toplantıda uyudu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilmek adına bir araya gelen 6 benzemez siyasi partinin, 11. toplantısından da ortak aday kararı çıkmadı. Çıkar kavgasıyla geçen görüşmelerin ardından güç bela 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' hazırlayan masanın, vaatleri arasında KHK'lılara af, HDPKK'lı belediyeleri kayyumdan kurtarmak ve mega projeleri durdurmak gibi skandal ifadeler yer aldı. Ortaklarına şirin gözükmek amacıyla hazırlanan metin halk bir yana, masada bile heyecan yaratamadı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sunum sırasından uykuya daldı.

    takvim.com.tr
    Gültekin Uysal ’ortak metin’ toplantısında uyudu

    Sonuçsuz toplantılarla aday bulamadan toplanıp dağılan 6'lı masa, 2023 seçimine birkaç ay kala güçlükle hazırladıkları 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyuyla paylaştı. Metinde halkın beklentilerini karşılayacak kayda değer tek bir ifade yer almazken, masanın gizli ortakları HDPKK ve FETÖ'ye selam gönderen çalışmalar hazırlandığı görüldü.

    ORTAK METİN PAYLAŞILDI
    6 partinin Ortak Politikalar Mutabakat Metni, Ankara'da açıklandı. 9 ana başlık altında toplanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin açıklandığı program Ankara'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

    Programı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal salonda takip etti.

    HDPKK'YA 'KAYYUM' SELAMI
    Hazırlanan metinde, PKK'ya mali destek sağlayan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşın atılacak adımlara yer verildi. Metinde, "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

        FETÖ'CÜLERE KUCAK AÇTILAR
        15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından devletten KHK ile ihraç edilen FETÖ'cü teröristlere el uzatan masa, "OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz." vaadinde bulundu.

        PROJE DÜŞMANLIĞI
        Kanal İstanbul'a da karşı çıkan 6'lı masa, mega projeyi durduracağını açıkça ilan ederek hazırladıkları metinde, "Kaynakları "Kanal İstanbul" gibi rant projeleri için değil Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındakiler başta olmak üzere tarımsal sulama projelerinde kullanacağız." ifadesine yer verdi.

        UYSAL UYUKLADI
        Toplamda 2 bin 300'den fazla maddenin yer aldığı metnin açıklanması ise uzadıkça uzadı. İçeriği doğrudan ortaklarına seslenen ve vatandaşların beklentileri karşılamaktan uzak metin, masanın paydaşlarını dahil etkilemekten uzak kaldı.
                Hangi Kredi
                Haberler Güncel 6'lı masanın 'ortak politikalar metni' masal gibi geldi: Gültekin Uysal toplantıda uyudu
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