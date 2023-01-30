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    • Güncel
    • 30.01.2023 18:06
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    • 30.01.2023 18:31
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    6'lı Masa'dan güldüren vaat: Halka açık olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni halka açacaklarmış!

    Bugüne kadar 11 kez bir araya gelen ve saatlerce toplantı yapan Altılı Masa henüz bir aday çıkaramazken, "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" adı altında bir metin yayınladı. Metinde Altılı Masa'nın AK Parti'nin icraatlerine çökmek için bir operasyon yürüttüğü de görünürken, halkın kullanımına açık olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "halka açılma" vaadi ise dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    6’lı Masa’dan güldüren vaat

    2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarih netleşirken, muhalefette yaşanan aday krizi sürüyor. Bugüne kadar 11 kez toplanan 6'lı Masa, henüz aday konusunda bir arpa boyu yol gidemedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebine karşılık, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kozlarını elinde tutarken; Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında "Saraçhane Mitingi"nden bu yana büyük bir savaş yaşanıyor.

    *Takvim.com.tr'nin ilgili haberini okumak için fotoğrafa tıklayın

    Tüm bunların ışığında kriz yaşayan 6'lı Masa, bugün "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" adı altında bir metin yayınladı. Metnin tanıtımında FETÖ ve PKK üyelerini sevindirecek bazı ifadeler yer alırken, AK Parti'nin bazı icraatlerine çökmek için operasyon çekildiği de görüldü.


    *Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan kütüphaneden bir kare

    CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NİN HALKA AÇIK OLDUĞUNDAN BİHABERLER
    Mutabakat Metni'nde dikkat çeken bir vaat daha yer aldı. Altılı Masa, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni "halka açma" vaadinde bulundu. Oysa 29 Ekim 2014 yılında açılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi halka açık olarak vatandaşa da hizmet veriyor.


        *Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen sergiden bir kare

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde bulunan 125 bin metrekarelik alana kurulu kütüphaneye hemen hemen her gün on binlerce öğrenci ve araştırmacı ziyarette bulunuyor. Külliye içerisinde bulunan sergi bölümünde de düzenli olarak etkinlikler yapılıyor.


        *Külliye'nin içerisinde bulunan camiye ibadet için gelen vatandaşlar

        Yine Külliye içerisinde bir cami de yer alıyor. Halka açık olan camiyi her gün binlerce kişi ibadet için kullanıyor.

        Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Cesur paylaşımında, "Ortaya koydukları metinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "halka açılması" diye bir vaat var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hali hazırda zaten halka açık. Kütüphanede onbinlerce öğrenci ilimle meşgul. Sergi bölümünde hep aktif etkinlikler var. Camiyi söylemiyorum bile." ifadelerini kullandı.


            *15 Temmuz'da FETÖ'cülerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki vatandaşları hedef alma anları

            15 TEMMUZ'DA FETÖ'CÜLERİN HEDEFİNDEYDİ
            FETÖ tarafından 15 Temmuz'da düzenlenen hain darbe girişiminde darbecilerin hedefinde olan noktalardan birisi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Darbeciler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kendilerine direnen vatandaşların üzerine uçak ve helikopterlerden ateş açarak bomba yağdırmıştı.

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            Haberler Güncel 6'lı Masa'dan güldüren vaat: Halka açık olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni halka açacaklarmış!
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