6'lı Masa'dan güldüren vaat: Halka açık olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni halka açacaklarmış!

2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarih netleşirken, muhalefette yaşanan aday krizi sürüyor. Bugüne kadar 11 kez toplanan 6'lı Masa, henüz aday konusunda bir arpa boyu yol gidemedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebine karşılık, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kozlarını elinde tutarken; Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında "Saraçhane Mitingi"nden bu yana büyük bir savaş yaşanıyor.
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Tüm bunların ışığında kriz yaşayan 6'lı Masa, bugün "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" adı altında bir metin yayınladı. Metnin tanıtımında FETÖ ve PKK üyelerini sevindirecek bazı ifadeler yer alırken, AK Parti'nin bazı icraatlerine çökmek için operasyon çekildiği de görüldü.
*Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan kütüphaneden bir kare
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NİN HALKA AÇIK OLDUĞUNDAN BİHABERLER
Mutabakat Metni'nde dikkat çeken bir vaat daha yer aldı. Altılı Masa, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni "halka açma" vaadinde bulundu. Oysa 29 Ekim 2014 yılında açılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi halka açık olarak vatandaşa da hizmet veriyor.