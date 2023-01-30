6'lı Masa'dan güldüren vaat: Halka açık olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni halka açacaklarmış!

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Cesur paylaşımında, "Ortaya koydukları metinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "halka açılması" diye bir vaat var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hali hazırda zaten halka açık. Kütüphanede onbinlerce öğrenci ilimle meşgul. Sergi bölümünde hep aktif etkinlikler var. Camiyi söylemiyorum bile." ifadelerini kullandı.