Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan BM Güvenlik Konseyi'ne "KKTC'yi tanıyın" çağrısı! 'İki ayrı halk, iki ayrı devlet' vurgusu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs Adası'nda konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresini 1 yıl daha uzattı.
Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi.
Bakanlık, iki ayrı halk, iki ayrı devlet vurgusu yaparak BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC topraklarındaki faaliyetlerini hukuki zeminde sürdürmesi gerektiğini hatırlattı.
BM makamlarına KKTC'yi tanıyın çağrısında bulundu.
İşte o açıklama;
BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC topraklarındaki faaliyetlerini hukuki zeminde sürdürmesi elzemdir. KKTC makamlarının bu hususta atacağı adımlara tam destek vereceğimiz bilinmelidir. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün yolunu açacak ortak zemin sahadaki gerçekleri temel almalıdır. Bu çerçevede, Güvenlik Konseyini ve uluslararası toplumu Kıbrıs Adası'nda iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğinden hareketle Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz.