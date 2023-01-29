Savaş kızıştı! CHP'den 'paralel masa' hamlesi: Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' diye azarladığı küçük partilere kalkan oldular

Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor. Özellikle Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor, CHP'yi içten vuruyor.
Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi.
AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRİP İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE AÇACAK 'ANKET' OYUNU
Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyuruda yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi. Öte yandan 11. toplantı sonunda masaya getirilen 'anket' kartı İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlandı.
'ABLA'SINDAN RÜZGARI ALAN İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK ÇIKIŞI: "HANGİ ÇILGIN BANA ZİNCİR VURACAKMIŞ..."
Bir yandan da Meral Akşener'den rüzgarı alan Ekrem İmamoğlu, siyasi ikballeri doğrultusunda il il gezmeye devam ediyor.
Tartışmalarla dolu Bursa ziyaretinden sonra rotayı Bilecik'e kıran İmamoğlu, burada "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz" ifadelerini kullanarak adaylık sinyali verdi.
CHP'li İBB Başkanı, "Bana yüklediğiniz sorumluluğu ifade edemem. Bana öyle geliyor ki; yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz" dedi.