Savaş kızıştı! CHP'den 'paralel masa' hamlesi: Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' diye azarladığı küçük partilere kalkan oldular





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Merkezi'nden çarpıcı bir çıkış geldi.



İYİ PARTİ'YE VE MASAYA 'ADAY KILIÇDAROĞLU' DAYATMASI

CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Kemal Kılıçdaroğlu en az 5-10 yıl birlikte yöneteceğimiz bir Türkiye hayal ediyor" ifadelerini kullanarak İYİ Parti ve masadaki diğer partilere 'Aday Kılıçdaroğlu' dayatmasında bulundu.



CHP "4 ŞUBAT" DEDİ, İYİ PARTİ "13 ŞUBAT'TA BİLE ÇIKMAZ" DEYİP KAPIYI KAPATTI

Öte yandan geride bıraktığımız gün CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik de 4 Şubat 2023'ü işaret eden bir paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmişti. Bu hamle üzerine apar topar harekete geçen İYİ Parti adayın açıklanma tarihinin belli olmadığının altını çizen çıkış yaptı.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta 13 Şubat'ta bile bir aday isminin çıkmayacağını söyledi.