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    • 29.01.2023 19:41
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    • 29.01.2023 20:00
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    Savaş kızıştı! CHP'den 'paralel masa' hamlesi: Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' diye azarladığı küçük partilere kalkan oldular

    CHP ve İYİ Parti hattında süregelen adaylık savaşı günden güne kızışıyor. Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun önünü açan 'anket' hamlesinin etkileri sürerken CHP Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için 4 Şubat'ı işaret etti. İYİ Parti bu hamleye 'Aday 13 Şubat'ta bile çıkmaz' diyerek yanıt verdi. Öte yandan CHP'li Engin Özkoç "Kılıçdaroğlu en az 5-10 yıl birlikte yöneteceğimiz bir Türkiye hayal ediyor" diyerek İYİ Parti'ye 'Aday Kılıçdaroğlu' dayatmasında bulundu. Aynı Özkoç, Meral Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' diye azarladığı masadaki küçük partilere de kalkan oldu. Bu hamle "CHP'den İYİ Parti'yi dışlayan 'paralel masa' hamlesi" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’den ’paralel masa’ hamlesi

    Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.



    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor. Özellikle Meral Akşener 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor, CHP'yi içten vuruyor.


    Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

    AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRİP İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE AÇACAK 'ANKET' OYUNU
    Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyuruda yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi. Öte yandan 11. toplantı sonunda masaya getirilen 'anket' kartı İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlandı.



    'ABLA'SINDAN RÜZGARI ALAN İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK ÇIKIŞI: "HANGİ ÇILGIN BANA ZİNCİR VURACAKMIŞ..."
    Bir yandan da Meral Akşener'den rüzgarı alan Ekrem İmamoğlu, siyasi ikballeri doğrultusunda il il gezmeye devam ediyor.

    Tartışmalarla dolu Bursa ziyaretinden sonra rotayı Bilecik'e kıran İmamoğlu, burada "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz" ifadelerini kullanarak adaylık sinyali verdi.

    CHP'li İBB Başkanı, "Bana yüklediğiniz sorumluluğu ifade edemem. Bana öyle geliyor ki; yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz" dedi.



        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Merkezi'nden çarpıcı bir çıkış geldi.

        İYİ PARTİ'YE VE MASAYA 'ADAY KILIÇDAROĞLU' DAYATMASI
        CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Kemal Kılıçdaroğlu en az 5-10 yıl birlikte yöneteceğimiz bir Türkiye hayal ediyor" ifadelerini kullanarak İYİ Parti ve masadaki diğer partilere 'Aday Kılıçdaroğlu' dayatmasında bulundu.


        CHP "4 ŞUBAT" DEDİ, İYİ PARTİ "13 ŞUBAT'TA BİLE ÇIKMAZ" DEYİP KAPIYI KAPATTI
        Öte yandan geride bıraktığımız gün CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik de 4 Şubat 2023'ü işaret eden bir paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmişti. Bu hamle üzerine apar topar harekete geçen İYİ Parti adayın açıklanma tarihinin belli olmadığının altını çizen çıkış yaptı.

        İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta 13 Şubat'ta bile bir aday isminin çıkmayacağını söyledi.


        Bir yandan da masada yer alan ikisi henüz seçim tartısına girmemiş küçük partileri durumu CHP ve İYİ Parti arasında ayrı bir çatışma konusu haline geldi. Koalisyon pazarlıklarında deyim yerindeyse kan gövdeyi götürüyor.

        İYİ PARTİ'NİN "KÜÇÜK PARTİLER OYU KADAR KONUŞSUN BİRER BAKANLIKLA YETİNSİN" TUTUMU
        Bilindiği üzere Meral Akşener daha önce Gelecek ve DEVA Partisi'nin henüz seçim tartısına girmediğini belirterek "Küçük partiler oyları kadar konuşsun" çıkışına imza atmıştı.

        Akşener'in küçük ortakları hedef alan 'Oyunuz kadar konuşun' tutumu sürerken İYİ Partili kurmaylardan bomba bir adım geldi. Buna göre İYİ Parti küçük partilerin birer bakanlıkla yetinmesini kalan partilerin ise CHP ile eşit bir şekilde bölünmesi istiyor.

        CHP'YE "OYUMUZ EŞİT" GÖZDAĞI
        CHP'ye sizinle oy oranımız eşit vurgusu yapan Akşener'in ekibinin bir diğer talebi ise karar alma süreçlerinde CHP ve İYİ Parti'nin ikişer diğer partilerin birer oy hakkı olması yönünde.

        İYİ Partililer aynı zamanda "Cumhurbaşkanı Yardımcısı tek olsun o da güçlendirilmiş yetkilerle Meral Akşener olsun" kanaatinde.



        İYİ PARTİ'NİN DIŞLADIĞI KÜÇÜK PARTİLERE CHP KALKANI
        CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İYİ Parti'nin masadaki küçük partilere yönelik tutumuna göndermede bulunan bomba bir açıklamada bulundu.

        "Kemal Kılıçdaroğlu, kendi ideolojisi içerisinde sıkışmış bir Türkiye, sıkışmış bir yönetim anlayışı istemiyor" diyen Özkoç, "Kılıçdaroğlu siyasi parti ne kadar güçlü olursa olsun temsiliyet oranı düşük bir siyasi partinin de güçlü bir siyasi parti kadar kendisini ifade edebilme hakkının olmasını istiyor Türkiye'de" şeklinde konuştu.



            "CHP'DEN PARALEL MASA HAMLESİ"
            Özkoç'un bu çıkışı "CHP'den İYİ Parti'yi dışlayan 'paralel masa' hamlesi" yorumlarını da beraberinde getirdi.

            Bu sözler sonrası masada tansiyonun yükselmesi beklenirken İYİ Parti'nin CHP'ye vereceği tepki ise merak konusu oldu.
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