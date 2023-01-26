Cihan Paçacı'nın ittifakı karıştıran 'Kılıçdaroğlu' sözleri sonrası İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'kriz' sinyali! Masaya gözdağı verdi

AYTUN ÇIRAY'DAN 'YENİ KRİZLER OLABİLİR' SİNYALİ

Partisinde yaşanan krize ilişkin CHP tarafından fonlanan Halk TV'de açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, yeni krizlerin yaşanabileceğini sinyalini verdi.







Çıray, "Bir ay sonra aday açıklandığında benzeri bir krizin yaşanmayacağını kimse garanti edemez." açıklamasında bulundu.



KILIÇDAROĞLU 'ADAYIM' DİYOR, AKŞENER SET ÇEKİYOR

Bilindiği üzere Kılıçaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum İYİ Parti tarafından pek de karşılık görmüyor. Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.