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    • 27.01.2023 01:59
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    • 27.01.2023 02:12
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    Cihan Paçacı'nın ittifakı karıştıran 'Kılıçdaroğlu' sözleri sonrası İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'kriz' sinyali! Masaya gözdağı verdi

    Aday belirsizliğinin hakim olduğunu 6'lı masada tansiyon oldukça yüksek. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı "Kendi adayımızla seçime gireriz" resti çeken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın sözleri ittifakı karıştırırken Paçacı apar topar görevden el çektirildi. Tüm bu yaşananlara ilişkin İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan bomba bir çıkış geldi. CHP'nin fonladığı Halk TV'de açıklamalarda bulunan Çıray, 6'lı masaya gözdağı verip yeni krizlerin çıkabileceğini vurgulayarak "Bir ay sonra aday açıklandığında benzeri bir krizin yaşanmayacağını kimse garanti edemez" dedi.

    takvim.com.tr
    İYİ Parti’den yeni kriz sinyali! Masaya gözdağı...

    Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6'lı masada sular durulmuyor.



    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, bir gazeteye verdiği demeçte, CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin iki ihtimalin olduğunu belirterek, "Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir" dedi.

    İkincisinin daha olası olduğunu belirten Paçacı, "O zaman ne olur?" sorusuna, "Altılı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir." yanıtını verdi.

    İTTİFAK BİRBİRİNE GİRDİ! PAÇACI'YA EL ÇEKTİRİLDİ
    Yaşananlar sonrası ittifak birbirine girdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Paçacı'yı görevden el çektirdi. İYİ Partili Paçacı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

    AYTUN ÇIRAY'DAN 'YENİ KRİZLER OLABİLİR' SİNYALİ
    Partisinde yaşanan krize ilişkin CHP tarafından fonlanan Halk TV'de açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, yeni krizlerin yaşanabileceğini sinyalini verdi.



    Çıray, "Bir ay sonra aday açıklandığında benzeri bir krizin yaşanmayacağını kimse garanti edemez." açıklamasında bulundu.

    KILIÇDAROĞLU 'ADAYIM' DİYOR, AKŞENER SET ÇEKİYOR
    Bilindiği üzere Kılıçaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum İYİ Parti tarafından pek de karşılık görmüyor. Özellikle Meral Akşener, 'kazanacak bir aday' söylemine sığınarak Kılıçdaroğlu'na karşı aleni bir şekilde İmamoğlu'nu destekliyor.


        İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNE SET ÇEKEN 'ANKET' KARTI!
        6'lı masanın 'aday' konuşulan fakat herhangi bir somut adım atılmayan 11'inci toplantısı sonrasında da 'halkın tercihleri' ifadesi tüm dikkatleri üzerine topladı.

        Masaya getirilen anket kartı, "İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önüne çektiği set" olarak yorumlandı.
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        Haberler Güncel Cihan Paçacı'nın ittifakı karıştıran 'Kılıçdaroğlu' sözleri sonrası İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'kriz' sinyali! Masaya gözdağı verdi
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