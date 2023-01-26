Halk TV CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na kurulan kumpası deşifre eden Levent Gültekin ve Murat Sabuncu'nun programına son verdi!

CHP yandaşı gazeteci Levent Gültekin, Halk TV ekranlarında Murat Sabuncu ile birlikte sundukları 'İki Yorum' programında iki ay önce şahit olduğunu söylediği bir konuşmayı anlattı. CHP'li üst düzey bir yetkilinin 2017 yılındaki Anayasa değişikliği referandumunda, "İnşallah referandumdan evet çıkar da biz Kılıçdaroğlu'ndan kurtuluruz" dediğini, aynı kişinin şu an CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışma yaptığını söyledi.







KILIÇDAROĞLU'NA KUMPAS İTİRAFI | VİDEO İZLE



TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği sözlerin ardından CHP yandaşı Halk TV programı kaldırma kararı aldı. Programın sunucusu Murat Sabuncu, "2020'nin Eylül ayı başladığımız, ekranda olduğumuz 26 ay boyunca 200'ün üzerinde program yaptığımız İki Yorum'a nokta koyma zamanı. Seçim döneminde daha önce de olduğu gibi t24'deki yazı ve video söyleşilerle mesleğe devam edeceğim." diyerek ayrılığı duyurdu.

SABUNCU AYRILIĞI BAŞKA NEDENLERE DAYANDIRDI

Ayrılığın başka sebeplerden kaynakladığını iddia eden Sabuncu, "Halk TV prensip olarak başka yerde video söyleşi yapanlarla çalışmayacağını önceden deklare ettiği için ayrılık gerçekleşti. Başta program ortağım sevgili Levent Gültekin, halktv'deki tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Yolları açık olsun. Program boyunca destekleyen, eleştiren, beğenen, beğenmeyen , sokakta, pazarda, vapurda çevirip konuşan tüm izleyenlere…Memleketin dört bir yanından, hapisten, sürgünden mesaj yollayanlara…demokrasinin yeniden inşa edildiği günlerde buluşmak üzere..Hoşçakalın…" dedi.

YAPTIĞIMIZ ELEŞTİRİLER YARARDAN DAHA ÇOK ZARAR GETİRİYOR

Sabuncu'nun aksine CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na kurulmak istenen kumpası ifşa eden gazeteci Levent Gültekin, "Sevgili arkadaşlar, Hem Murat'ın bu durumu nedeniyle hem de fark ettim ki daha iyi olsun diye yaptığımız eleştiriler yarardan daha çok zarar getiriyor. Bu nedenle kendi isteğimizle İki Yorum programına son verdik. Hem halk tv'ye hem de size çok teşekkür ederim. Yazdık, konuştuk, kendi adıma söylenmesi gereken her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Niyetimiz iyi olsa da çabamız bazen istenmeyen sonuçlar doğuruyor. Anlayışınız için tekrar teşekkür ederim. Umarım her şey ülkemiz için daha iyi olur." diyerek ayrılığın sebebini açıkça itiraf etti.